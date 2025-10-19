Güller ve Günahlar zirveye yerleşti!

Haberin Devamı

Cannes'da gerçekleşen televizyon içerik fuarı MIPCOM 2025'in de yıldızı olan Güller ve Günahlar, hem AB hem 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı oldu.

"ERKEKLER AĞLAMAZ" AĞLATTI

Kıyasıya rekabetin yaşandığı cumartesi ekranında dengeler değişti. Kanal D'nin Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'i bir araya getiren yeni dizisi Güller ve Günahlar; güçlü hikayesi, etkileyici oyunculuk performansları ve yarattığı dünya ile izleyicilerin ilk tercihi oldu.

Murat Yıldırım'ın hayat verdiği Serhat'ın, fonda Nilüfer'in Erkekler Ağlamaz şarkısı eşliğinde duygusal patlama yaşadığı anlar ekran karşısındakileri de gözyaşlarına boğdu.

Sanal medyada da gündem olan Güller ve Günahlar, AB'de 4,15 izlenme oranı ve 14,09 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 5,09 izlenme oranı ve 15,32 izlenme payıyla liderliğini ilan etti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle her cumartesi Kanal D'de.