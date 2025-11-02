Güller ve Günahlar zirvede! Serhat, Zeynep'i seçti...

Haberin Devamı

SERHAT, ZEYNEP'İ SEÇTİ

Çok yönlü hikayesiyle her hafta izleyicisini şaşırtmayı başaran Güller ve Günahlar'da tüm taşlar yerinden oynadı.

Berrak'ın komadan uyandığı dizide, gözler Kader'in babasının kimliğine çevrildi. Berrak'ın bu gerçeği açıklayıp açıklamayacağı kadar, "Berrak, Kader'i kabul edecek mi?" sorusu sanal medyada gündem oldu.

Haberi alan Serhat'ın hastane yerine başına bir şey geldiğinden endişe ettiği Zeynep'in yanına gitmesi gecenin kırılma anı olarak hafızalara kazındı.

LİDERLİĞİNİ PERÇİNLEDİ

Zeynep'in saldırıya uğradığı final sahnesiyle yürekleri ağızlara getiren Güller ve Günahlar, reytinglere damgasını vurdu. Dizi, Tüm Kişiler'de 6,76 izlenme oranı ve 18,74 izlenme payıyla cumartesi ekranında liderliğini perçinledi. "Berrak eve dönecek mi?", "Berrak dönerse Zeynep ve Kader evden ayrılacak mı?" sorularının akıllara düştüğü Güller ve Günahlar, diğer kategorilerde de rakiplerine fark attı. AB'de 5,53 izlenme oranı ve 15,73 izlenme payı elde eden yapım, 20+ABC1'de ise 6,37 izlenme oranı ve 17,33 izlenme payıyla günü zirvede kapattı.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle her cumartesi Kanal D'de.