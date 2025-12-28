×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Güller ve Günahlar yılı zirvede kapattı

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Kanal D#KANAL D Yeni Sezon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 11:36

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, ekran yolculuğuna başladığı 2025'i zirvede tamamladı. Duygu fırtınasının gerilimle harmanlandığı yılın son bölümü, tüm izleyici kategorilerinde birinci oldu.

Haberin Devamı

Otele yine kaçak müşteri sokan Tibet ve Cihan'ın herkesi tehlikeye attığı bölüm finalinde, otelde kaçak kalan müşteri, polislerin kendisini yakalayacağını anlayınca Ebru'yu rehin aldı. Serhat, saldırganı etkisiz hale getirmek için üzerine atladığı sırada silah patladı.

Güller ve Günahlar yılı zirvede kapattı

SERHAT VURULDU MU?

Cumartesi akşamının en çok konuşulan dizisi olan Güller ve Günahlar sosyal medyada da gündem oldu.

İzleyiciler, "Serhat vuruldu mu?" sorusunun yanıtını aradı. Cihan'ın Ebru ve Azra'yı oyuna getirdiği yapımda, Serhat'ın formalite evliliklerine rağmen Zeynep'e gösterdiği ilgi ve yaptığı jestler romantizm rüzgarları estirdi.

Haberin Devamı

Güller ve Günahlar yılı zirvede kapattı

Bir solukta izlenen Güller ve Günahlar, Tüm Kişiler'de 9,26 izlenme oranı ve 24,25 izlenme payıyla yılı zirvede kapattı. Dizinin AB izlenme oranı 5,49, izlenme payı 16,35; 20+ABC1 izlenme oranı 8,09, izlenme payı 21,37 olarak kayıtlara geçti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni yılda yeni bölümleriyle cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.

Güller ve Günahlar yılı zirvede kapattı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güller Ve Günahlar#Kanal D#KANAL D Yeni Sezon

BAKMADAN GEÇME!