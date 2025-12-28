Güller ve Günahlar yılı zirvede kapattı

Haberin Devamı

Otele yine kaçak müşteri sokan Tibet ve Cihan'ın herkesi tehlikeye attığı bölüm finalinde, otelde kaçak kalan müşteri, polislerin kendisini yakalayacağını anlayınca Ebru'yu rehin aldı. Serhat, saldırganı etkisiz hale getirmek için üzerine atladığı sırada silah patladı.

SERHAT VURULDU MU?

Cumartesi akşamının en çok konuşulan dizisi olan Güller ve Günahlar sosyal medyada da gündem oldu.

İzleyiciler, "Serhat vuruldu mu?" sorusunun yanıtını aradı. Cihan'ın Ebru ve Azra'yı oyuna getirdiği yapımda, Serhat'ın formalite evliliklerine rağmen Zeynep'e gösterdiği ilgi ve yaptığı jestler romantizm rüzgarları estirdi.

Bir solukta izlenen Güller ve Günahlar, Tüm Kişiler'de 9,26 izlenme oranı ve 24,25 izlenme payıyla yılı zirvede kapattı. Dizinin AB izlenme oranı 5,49, izlenme payı 16,35; 20+ABC1 izlenme oranı 8,09, izlenme payı 21,37 olarak kayıtlara geçti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni yılda yeni bölümleriyle cumartesi akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam edecek.