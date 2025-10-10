×
Güller ve Günahlar setinden sıcak görüntüler

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 14:10

Kanal D’nin yeni dizisi Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. 11 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelecek Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in başrollerini paylaştığı dizinin ekibi, çekimlerdeki keyifli halleriyle sanal medyada çok konuşuluyor.

YILDIZ KADRO GÜN SAYIYOR
Hikayesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapımın yoğun tempoda süren çekimlerinde oyuncuların enerjisi dikkat çekiyor. Kamera arkası renkli anlar, kahkahalar ve samimi pozlar objektiflere yansıyor. Ekip heyecanla izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

SEYİRCİLER SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR
Romantizmi ve dramı harmanlayan Güller ve Günahlar, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İzleyiciler tanıtımlarıyla sanal medyada çok konuşulan bu özel hikâyeyi izlemek için sabırsızlanıyor.
BİR SIRRIN ALTÜST ETTİĞİ HAYATLAR
Yönetmenliğini Deniz Can Çelik’in üstlendiği Güller Günahlar, dürüstlük ve güven üzerine kurulu hayatı bir anda altüst olan Serhat’ın (Murat Yıldırım) hikâyesini anlatıyor. Eşi Berrak’ın (Oya Unustası) yıllardır sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, bu gerçekle sarsılırken yolu Zeynep (Cemre Baysel) ile kesişiyor. İkili, kendilerini yalanların ve sırların ortasında buluyor.
Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar, 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D’de ekran yolculuğuna başlıyor.
