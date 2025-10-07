×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Güller ve Günahlar setinde eğlenceli anlar

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Murat Yıldırım#Cemre Baysel
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 10:57

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Güller ve Günahlar izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. İlk bölümüyle 11 Ekim Cumartesi ekrana gelecek dizinin setinde neşe eksik olmuyor. Başrollerini Cemre Baysel ile Murat Yıldırım'ın paylaştığı yapımın setinde heyecan, kahkaha ve sıcak bir atmosfer hâkim.

Haberin Devamı

EKRAN ARKASI SAMİMİYET

Samimi halleriyle öne çıkan Murat Yıldırım ile Cemre Baysel, sadece sahnelerde değil kamera arkasında da keyifli anlara imza atıyor. Neşeli geçen çekimlerde adeta bir aile gibi olan ekibin sıcaklığı izleyiciyi etkiliyor. Çekim aralarında gülüşmeler ve tatlı sohbetler objektiflere böyle yansıyor.

Güller ve Günahlar setinde eğlenceli anlar

MİNİK YILDIZIN SEVİMLİ HALLERİ

Dizinin küçük oyuncusu Yade Arayıcı, tatlı halleri ve enerjisiyle ekibin neşe kaynağı oluyor. Set ekibinin maskotu haline gelen minik oyuncunun sevimli halleri sanal medyada da büyük ilgi görüyor.

Güller ve Günahlar setinde eğlenceli anlar

Haberin Devamı

DEV KADRO GÜN SAYIYOR

Güller ve Günahlar'da Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'e sevilen isimler eşlik ediyor. Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin, Yade Arayıcı dizide önemli rolleri üstleniyor.

Güller ve Günahlar setinde eğlenceli anlar

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güller Ve Günahlar#Murat Yıldırım#Cemre Baysel

BAKMADAN GEÇME!