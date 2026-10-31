Güller ve Günahlar setinde eğlence dolu anlar

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EKRAN ARKASINDA SICACIK DOSTLUK

Yoğun çekim temposuna rağmen enerjilerini kaybetmeyen oyuncular, kamera arkasında keyifli anlar yaşıyor.

Çekim aralarında bir araya gelen ekip, bol bol sohbet ediyor, şakalaşıyor ve eğlenceli anlarını sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine taşıyor.

YADE SETİN NEŞE KAYNAĞI

Dizide Kader karakterine hayat veren küçük oyuncu Yade Arayıcı, sevimli tavırları ve bitmeyen enerjisiyle setin en özel isimlerinden biri.

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Tatlı halleriyle ekibin maskotu haline gelen minik oyuncu, kamera arkasındaki neşeli anların da başrolünde yer alıyor.

MİNA AKDİN’DEN EĞLENCELİ PAYLAŞIMLAR

Dizinin oyuncularından Mina Akdin’in sosyal medya paylaşımları da setin eğlenceli atmosferini gözler önüne seriyor.

Oyuncuların birlikte çektikleri neşeli videolar, kamera arkası şakaları ve spontane anlar takipçilerden büyük ilgi görüyor.

NGM imzalı Güller ve Günahlar her cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…