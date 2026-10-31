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Güller ve Günahlar setinde eğlence dolu anlar

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Mina Akdin#Kanal D
Güller ve Günahlar setinde eğlence dolu anlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 13:15

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar izleyicileri heyecan dolu hikâyesiyle buluştururken, set arkasında ise kahkaha ve eğlence hiç eksik olmuyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin çekimlerinde samimi ve sıcacık bir ekip ruhu yaşanıyor.

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EKRAN ARKASINDA SICACIK DOSTLUK

Yoğun çekim temposuna rağmen enerjilerini kaybetmeyen oyuncular, kamera arkasında keyifli anlar yaşıyor.

Güller ve Günahlar setinde eğlence dolu anlar

Çekim aralarında bir araya gelen ekip, bol bol sohbet ediyor, şakalaşıyor ve eğlenceli anlarını sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine taşıyor.

Güller ve Günahlar setinde eğlence dolu anlar

YADE SETİN NEŞE KAYNAĞI

Dizide Kader karakterine hayat veren küçük oyuncu Yade Arayıcı, sevimli tavırları ve bitmeyen enerjisiyle setin en özel isimlerinden biri.

Güller ve Günahlar setinde eğlence dolu anlar

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Tatlı halleriyle ekibin maskotu haline gelen minik oyuncu, kamera arkasındaki neşeli anların da başrolünde yer alıyor.

Güller ve Günahlar setinde eğlence dolu anlar

MİNA AKDİN’DEN EĞLENCELİ PAYLAŞIMLAR

Dizinin oyuncularından Mina Akdin’in sosyal medya paylaşımları da setin eğlenceli atmosferini gözler önüne seriyor.

Güller ve Günahlar setinde eğlence dolu anlar

Oyuncuların birlikte çektikleri neşeli videolar, kamera arkası şakaları ve spontane anlar takipçilerden büyük ilgi görüyor.

Güller ve Günahlar setinde eğlence dolu anlar

NGM imzalı Güller ve Günahlar her cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

Güller ve Günahlar setinde eğlence dolu anlar

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#Güller Ve Günahlar#Mina Akdin#Kanal D

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