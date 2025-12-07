×
Güller ve Günahlar reytinglerde bir numara! Serhat'ın hamlesi ne olacak?

#Güller Ve Günahlar#Kanal D#KANAL D Yeni Sezon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 11:40

Kanal D'nin zirveye demir atan yapımlarından Güller ve Günahlar, Berrak'ın kötülüğün sınırlarını zorladığı bölümüyle reytinglere yine damgasını vurdu. Serhat'ın, kızlarına gerçeği açıklamasıyla hikayede tempo arttı.

 İlkim ve Hayal, Kader'in kardeşleri olduğu gerçeğiyle yıkıldı. Gözü dönen Berrak'ın "Seni doğurmayı hiç istemedim" sözü Kader'in küçük dünyasını sarsarken onun acımasız yüzünü ortaya koydu. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bir hamleyle hamilelik kozunu oynaması ise tüm hesapları bozdu.

Güller ve Günahlar reytinglerde bir numara Serhatın hamlesi ne olacak

HAMİLELİK PLANI GİDİŞATI DEĞİŞTİRDİ

Cumartesi akşamlarının tartışmasız lideri Güller ve Günahlar'da, Berrak'ın dondurduğu embriyolarla hamile kalması senaryonun gidişatını değiştirdi.

Serhat-Zeynep yakınlaşmasının üzerine kara bulut gibi çöken bu gelişme, yeni bölümlere dair merakı artırdı. Cihan-Ebru ve Mustafa-Azra yakınlaşmasının tehlikeli bir hal alması heyecan dozunu katladı.

Zeynep'in, Cihan'la yakınlaştığını öğrendiği kardeşi Ebru'ya hayatının dersini verdiği sahne bölümün hafızalara kazınan sahneleri arasında yer aldı.

Güller ve Günahlar reytinglerde bir numara Serhatın hamlesi ne olacak

SERHAT'IN HAMLESİ NE OLACAK?

Güller ve Günahlar izleyicileri, bölüm finaliyle birlikte "Şimdi ne olacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Serhat'ın Berrak'ın hamlesine vereceği karşılık ve Kader'in bundan sonraki akıbeti en çok merak edilen başlıklar oldu.

Bu gelişmelerin ışığında Güller ve Günahlar, Tüm Kişiler'de 8,49 izlenme oranı, 22,76 izlenme payıyla günü birinci tamamladı.

Güller ve Günahlar reytinglerde bir numara Serhatın hamlesi ne olacak



Dizinin AB izlenme oranı 5,25, izlenme payı 15,71; 20+ABC1 izlenme oranı 7,54, izlenme payı 20,86 olarak kayıtlara geçti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümleriyle cumartesi akşamları Kanal D'de.

