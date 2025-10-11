×
Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kader'in babası kim?

Güncelleme Tarihi:

Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kaderin babası kim
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 23:08

Başrollerini Cemre Baysel ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı Kanal D’nin merakla beklenen dizisi “Güller ve Günahlar” izleyici ile buluştu.

Dizinin ilk bölümünde;

Berrak ile Serhat imrendiği hayatı yaşayan cemiyetin örnek çiftlerindendi...

Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kaderin babası kim

İki çocukla, muhteşem bir evde geçen hayat Berrak'ın lise arkadaşı Sedef'in Serhat'ın karşısına çıkmasıyla alt üst oldu.

Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kaderin babası kim

Yıllardır şantajla Berrak'tan para sızdıran Sedef, son hamlesi başarısız olunca gizli kalan sırrı Serhat'a söyledi.

Karının 6 yaşında bir çocuğu daha var... Babası sen değilsin...

Serhat duyduklarına inanmasa da durumu karısıyla paylaşmak istedi ve Berrak'ı aradı ancak konuşma yarım kaldı...

Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kaderin babası kim

Sakladığı her şeyin ortaya çıktığını düşünen Berrak, panikle kızı Kader'in babasına ulaştı ve onu eve çağırdı.

İkilinin yüzleşmesi kötü bitti...

Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kaderin babası kim

Beynini kemiren sorularla eve dönen Serhat, Berrak'ın havuzda hareketsiz yattığını görünce bir kez daha yıkıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Berrak'ın durumu iç açıcı değildi:

Şuan kontrollü komada... Bir daha hiç uyanmayabilir

Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kaderin babası kim

Berrak'ın başına gelenlere üçüncü bir şahsın sebep olduğunu düşünen Serhat, evdeki kamera kayıtlarından bir sonuca ulaşamayınca çareyi Sedef'in bahsettiği kliniğe gitmekte buldu.

Berrak Hanım doğuma 1 ay kala kliniğe geldi. Bebeğe bakamayacağını evlatlık vermek istediğini söyledi. Hiçbir şey kayıtlara geçmedi... Bebek kızdı, adının da Kader olmasını istedi

Serhat, hayatını alt üst eden bu gelişmeyi sadece abisi Cihan ile paylaştı.

Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kaderin babası kim

Zeynep ise geçimini çiçek satarak geçiren; annesi, babası ve kardeşi Ebru ile birlikte İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan genç bir kız...

Tülay ile Erkan'ın evlatlık aldığı Kader ile aynı mahallede oturuyor.

Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kaderin babası kim

Serhat ile ilk karşılaşmaları da bu sayede oldu zaten!

Karısının gizli çocuğu Kader'in peşine düşen Serhat, aradığı adresi talihsiz bir şekilde tanıştığı Zeynep'ten öğrendi.

Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kaderin babası kim

Tülay ve Erkan'ın konuşmasını duyan, annesinin Berrak babasının ise Serhat olduğunu düşünen Kader, hayalindeki adamı karşısında görünce 'baba' diyerek koşup sarıldı.

Yüzleşmek istemediği her şey tüm gerçekliğiyle karşısında duran Serhat, ne yapacağını bilmez bir halde mahalleden ayrıldı.

Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kaderin babası kim

Serhat'ın peşinden giden ve her yerde onu arayan Kader, karanlık çökmesine rağmen eve dönmedi. Kader'i aramak yokluğunu tesadüfen öğrenen Zeynep'e düştü.

Kader'in onu saklandığı parkta bulan Zeynep ablasından bir isteği vardı:

Beni Tülay teyzem ile Erkan amcama verme. Annemle babama götür. Babam bugün beni almaya geldi ama çok büyüdüm ya tanımadı, gitti...

Zeynep, sabah ilk iş Kader'in öz ailesini bulmak için yola koyuldu.

Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kaderin babası kim

Kader ve Zeynep'i beklemediği anda karşısında gören Serhat, neye uğradığını şaşırdı.

Küçük yaşına rağmen çalışmak zorunda olan Kader'in sırtındaki dayak izlerini gören Zeynep, kararını verdi. Serhat karşı çıksa bile Kader'i o evde bırakacaktı…

Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kaderin babası kim

Başka çaresi olmadığını anlayan Serhat, Kader'in babasını bulana kadar onun evde kalmasına izin verdi ancak bir şartı vardı... Zeynep de kızların dadısı olarak eve yerleşecekti.

Kardeşinin borç batağında olduğunu öğrenen Zeynep, 800 bin TL karşılığında bu teklifi kabul etti.

Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kaderin babası kim

Bir yandan Kader'in varlığına alışmaya çalışan Serhat, bir yandan da karısının kendisini aldattığı adamı arama devam etti.

Berrak'a dair bir iz arayan Serhat, telefonda bulduğu dövme fotoğrafının peşine düştü.

Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kaderin babası kim

Hayal için heyecanla beklediği resital günü geldi çattı. Serhat, Hayal'in piyano dinletisini izlemeye ailesiyle birlikte gitti.

Güzel başlayan gün, Serhat'ın kızının hocasının bileğindeki dövmeyi görmesiyle kabusa döndü.

MURAT YILDIRIM
GÜZEL BİR HİKÂYEYE SAHİBİZ

Güller ve Günahlar uzun zamandır üzerinde titizlikle çalıştığımız bir proje. Güzel bir hikâyeye, güçlü bir ekibe sahibiz. Umarım seyirci de bizim kadar hikâyeyi sahiplenir ve bu dünyanın içine girer, sabırsızlıkla bekliyoruz.

CEMRE BAYSEL
HER SAHNESİNDE DUYGU VAR

Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız bir hikâyenin izleyiciyle buluşacak olması büyük bir heyecan. Her sahnesinde emek, duygu ve özen var; artık o dünyayı seyircinin keşfetme zamanı geldi.
 
GÜLENAY KALKAN
CANLA BAŞLA ÇALIŞTIK

Öncelikle böyle bir projede yer aldığım için mutluyum. Romantik drama tarzında bir dizi. Sırlar, günahlar, aşk ve ihanet... Bütün set ekibiyle birlikte, seyircimize en güzel hikâyeyi sunmak için canla başla çalıştık. Seyircimizle buluşacağız diye çok heyecanlıyım.

EMEL ÇÖLGEÇEN
SOLUKSUZ İZLENECEK

Senaryoyu okurken duyduğum heyecanı ekranda görmek için sabırsızlanıyorum. Soluksuz izlenecek, biliyorum.

Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kaderin babası kim

OYA UNUSTASI
HERKESİ ŞAŞIRTACAK

Sürükleyici ve çok katmanlı senaryosuyla ilk dakikadan seyirciyi kendi dünyasına dahil edeceğine emin olduğum dizimiz için çok heyecanlıyım. İlerleyen bölümlerde neler olacağını ben de çok merak ediyorum. Hikâyenin evrileceği nokta eminim herkesi çok şaşırtacak.

YADE ARAYICI
EKİP ÇOK TATLI

Çok heyecanlıyım. İlk dizi projem. İzleyicilerin beğenmesi için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Ekip çok tatlı ve uyum içinde çalışıyoruz. Ekranda olmayı ve izleyiciyle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

MİNA AKDİN
İLKİM’İ ÇOK SEVDİM

Heyecanlıyım. İnsanların izlemesini merakla bekliyorum. Özellikle İlkim karakterini oynarken çok heyecanlandım. Umarım seyirci İlkim’i sever; çünkü ben çok sevdim.

BEREN GENÇALP
ÇOK ÖZEL BİR DENEYİM

Böylesine güzel bir projede yer almak ve değerli oyuncularla aynı seti paylaşmak çok özel bir deneyim. Hayal karakterinin benimle hayat bulması bana gerçekten tarifsiz bir mutluluk veriyor. Umarım herkes izlerken aynı heyecanı ve duyguyu hisseder.

KAAN ÇAKIR
KEYİFLİ BİR MACERA

Güller ve Günahlar çok güzel bir senaryo. Her biri çok değerli oyuncu arkadaşlarımla, reji ekibimiz ve tüm teknik kadromuzla yeni, keyifli bir maceraya yelken açıyoruz.

AHMET SARAÇOĞU
HEYECANIMIZ DORUKTA

Heyecanımız dorukta. İzleyicilerimizin nasıl reaksiyon vereceğini çok merak ediyorum. Biz büyük bir titizlik ve özveriyle çalıştık. Umarım herkesin beğendiği ve izlediği bir proje olur.

Güller ve Günahlar izleyici ile buluştu... Kaderin babası kim

SERDAR ORÇİN
BU ANI BEKLİYORUZ

Haftalardır bu anı bekliyoruz desek yeridir. Heyecanım sadece birinci bölümle ilgili değil. Her bölüme seyircinin vereceği tepkiyi merakla bekliyorum. Çünkü her bölümde ayrı bir heyecan ve merak var.

NESLİHAN ARSLAN
OLMASINI İSTEDİĞİM GİBİ

Herkesin üstüne titizlendiği ve fazlasını katmaya çalıştığı bir işimiz var. Genelde oynamaya çalıştığım karakterler arasında benzerlik olmamasını kovalarım. Şu an üstüne çalıştığım karakter, akıl ve duygusal olarak çok uzağımda. Bu anlamda haliyle tam da olmasını istediğim gibi kendimi zorlayarak çalışmamı sağlıyor. Umarım iyi bir şey ortaya koyabilirim.

SERDAR ÖZER
ETKİLEYİCİ BİR SENARYO
Güller ve Günahlar benimiçin özel bir proje. Senaryoyu ilk okuduğumda gerçekten etkilendim. Şimdi izleyiciyle buluşacak olması beni çok heyecanlandırıyor. Umarım bizim çekerken hissettiğimiz duygular, seyirciye de geçer.

 

