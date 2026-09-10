×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Güller ve Günahlar, İspanya’yı fethetti

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Kanal D#İspanya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 11:01

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar, İspanya’daki yayın hayatına güçlü bir başlangıç yaptı. El Secreto adıyla Antena 3 ekranlarında izleyiciyle buluşan yapım, ilk bölümüyle gün birincisi olurken, yüzde 12.5 izlenme payına ulaştı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı Güller ve Günahlar, uluslararası başarısına bir yenisini daha ekledi. İspanya’da El Secreto adıyla yayınlanan dizi, Antena 3’teki ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gördü. Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan yapım, İspanya’daki ilk yayınında yüzde 12.5 izlenme payına ulaşarak gün birincisi oldu. Elde edilen sonuç, El Secreto’yu İspanya’daki özel kanallarda bir yılı aşkın süredir en iyi kurgu dizi lansmanı konumuna taşıdı.

Güller ve Günahlar, İspanya’yı fethetti

1.1 MİLYON İZLEYİCİYE ULAŞTI

İlk bölümüyle ortalama 1.1 milyon izleyiciyi ekran başına çeken dizi, toplamda 2.2 milyondan fazla tekil seyirciye ulaştı. Güller ve Günahlar rakiplerine karşı 6.5 ve 2.5 puanlık farklar elde ederek İspanya’daki yayın hayatına iddialı bir giriş yaptı.

Haberin Devamı

Güller ve Günahlar, İspanya’yı fethetti

12 EYLÜL’DE KANAL D’DE BAŞLIYOR

Güller ve Günahlar’ın yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik oturuyor. Senaryosunu Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstleniyor. NGM imzalı Güller ve Günahlar, 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de ikinci sezonuyla Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güller Ve Günahlar#Kanal D#İspanya

BAKMADAN GEÇME!