‘Güller ve Günahlar’ ispanya’yı fethetti

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İspanya’da “El Secretoé” adıyla yayınlanan dizi, Antena 3’teki ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gördü. Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan yapım, İspanya’daki ilk yayınında yüzde 12.5 izlenme payına ulaşarak gün birincisi oldu.

Elde edilen sonuç, El Secreto’yu İspanya’daki özel kanallarda bir yılı aşkın süredir en iyi kurgu dizi lansmanı konumuna taşıdı.

“Güller ve Günahlar”ın yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik oturuyor. Senaryosunu Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstleniyor.

NGM imzalı “Güller ve Günahlar”, 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de ikinci sezonuyla Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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