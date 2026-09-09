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‘Güller ve Günahlar’ ispanya’yı fethetti

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Murat Yıldırım#Cemre Baysel
‘Güller ve Günahlar’ ispanya’yı fethetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 07:48

BAŞROLLERİNİ Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı, Kanal D’nin sevilen dizisi “Güller ve Günahlar”, uluslararası başarısına bir yenisini daha ekledi.

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 İspanya’da “El Secretoé” adıyla yayınlanan dizi, Antena 3’teki ilk bölümüyle izleyiciden büyük ilgi gördü. Türkiye’de geniş bir izleyici kitlesine sahip olan yapım, İspanya’daki ilk yayınında yüzde 12.5 izlenme payına ulaşarak gün birincisi oldu.

Elde edilen sonuç, El Secreto’yu İspanya’daki özel kanallarda bir yılı aşkın süredir en iyi kurgu dizi lansmanı konumuna taşıdı.

‘Güller ve Günahlar’ ispanya’yı fethetti


12 EYLÜL’DE KANAL D’DE BAŞLIYOR

“Güller ve Günahlar”ın yönetmen koltuğunda Deniz Can Çelik oturuyor. Senaryosunu Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Nazlı Heptürk üstleniyor.

NGM imzalı “Güller ve Günahlar”, 12 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de ikinci sezonuyla Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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‘Güller ve Günahlar’ ispanya’yı fethetti

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#Güller Ve Günahlar#Murat Yıldırım#Cemre Baysel

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