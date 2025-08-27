Güller ve Günahlar afiş çekiminden ilk kareler geldi!

Haberin Devamı

Başrollerde yer alan Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, karakterlerinin ruhunu yansıtan pozlar verdi. Çekimlerde oyuncuların uyumu dikkat çekerken, kulis arkasındaki hazırlık süreci de en az çekimler kadar keyifli geçti.

ŞIKLIK VE ZARAFET ÖN PLANDA

Styling ekibinin titiz çalışmasıyla hazırlanan kostümler ve özel olarak tasarlanan konsept, afiş çekimine farklı bir hava kattı. Murat Yıldırım'ın karizmatik duruşu ve Cemre Baysel'in pozitif enerjisi karelere de yansıdı.

MERAK UYANDIRDI

Güller ve Günahlar'da başarılı iş insanı Serhat karakterine hayat verecek Murat Yıldırım ile fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep'i canlandıracak Cemre Baysel, şimdiden izleyicilerin favori çiftleri arasına girdi. Seyirciler, merakla beklenen dizinin sadece hikâyesini değil, oyuncular arasındaki uyumunu da konuşmaya başladı.

Haberin Devamı

SIRLARIN ARDINDAKİ AŞK!

Deniz Can Çelik'in rejisiyle ekrana taşınacak Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, güven ve aile sevgisi üzerine kuran Serhat'ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak'ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle altüst olan hayatını merkeze alıyor. Serhat'ın yolunun, fakir mahallenin dobra kızı Zeynep (Cemre Baysel) ile kesişmesiyle de olaylar gelişiyor ve ikili kendilerini fırtınanın içinde buluyor.

Gözden Kaçmasın Güller ve Günahlar'da okuma provası heyecanı Haberi görüntüle

Çekimleri İstanbul'da başlayan Kanal D'nin iddialı dizisi Güller ve Günahlar'ın eylül ayında izleyiciyle buluşması planlanıyor.