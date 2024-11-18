Gülen Gözler filmi ne zaman, nerede çekildi? Gülen Gözler oyuncuları ve konusu

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1977 filmi Gülen Gözler bu akşam yeniden televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeşilçam efsanesi olan Gülen Gözler konusu ve oyuncuları ile izleyicide ayrı bir yere sahip. Peki, Gülen Gözler filmi nerede çekildi? Gülen Gözler konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmin detayları...

GÜLEN GÖZLER OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncuları arasında Adile Naşit, Münir Özkul, Müjde Ar, Şener Şen, Ayşen Gruda, Şevket Altuğ, Halit Akçatepe gibi isimler bulunuyor.

GÜLEN GÖZLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Karısı Nezaket ve beş yetişkin kızı ile İstanbul'da yaşayan Yaşar Usta, kalabalık ailesinin geçimini kıt kanaat sağlamaktadır. Cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus'un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Yaşar Usta, Büyük kızı Fikret'e âşık olan pilot Vecihi sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını vermemekte direnir. Hikmet ise marangozhane çıraklarının gözdesidir. En düşkün olduğu kızı İsmet, Yunus'un oğlu Temel ile evlenir; fakat Temel, babası tarafından evlatlıktan reddedilir. Annesi Nezaket'in gözdesi olan Nedret ise ablası gibi sevdiği gençle evlenmek ister; ama sevgilisi henüz Üniversite öğrencisidir. Yaşar Usta'nın evliliğe karşı çıkmasını engellemek için bu genci ona zengin bir mühendis olarak tanıtırlar.