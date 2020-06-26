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Televizyon
Haber Giriş: 26.06.2020 - 16:37,Son Güncelleme:

Güldür Güldür Show'dan iki ayrılık

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Güldür Güldür Show'dan iki ayrılık
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Güldür Güldür Show'da ayrılıklar devam ediyor... Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'nun veda etmesinin ardından iki isim daha programdan ayrıldı.

Sinan Çalışkanoğlu'nun ardından şarkıcı Emre Altuğ ve ünlü sunucu Evrim Akın da Güldür Güldür Show'a veda etti.

Kasım 2018'de ekibe katılan Emre Altuğ'un 'Güldür Güldür Show' macerası yalnızca 1.5 yıl sürmüş oldu. Altuğ'un bundan böyle müzik kariyerine ağırlık vereceği öğrenildi.

 Emre Altuğ ile birlikte Evrim Akın da ekibe veda etti. Ocak 2019'da Güldür Güldür Show'a katılan Evrim Akın'ın ayrılık kararı ise sevenlerini üzdü.

Evrim Akın'ın yaz tatilinin ardından önünü gelen projeleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

 

 

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