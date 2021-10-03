Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları belli oldu! İşte Güldür Güldür yeni sezon oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarının fenomen programı Güldür Güldür Show 9. Sezonuyla yeniden ekrana geliyor. Güldür Güldür yeni sezon oyuncuları ile merak konusu olurken, programa katılan yeni isimler de araştırılmaya başlandı. İşte Güldür Güldür yeni sezon oyuncu kadrosu…
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ SEZON OYUNCULARI
Güldür Güldür Show oyuncuları arasında Ali Sunal, Doğa Rutkay, Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Toygan Avanoğlu, Onur Buldu, gibi başarılı isimlerin yanında Giray Altınok, Ünal Yeter, Asiye Dinçsoy, Ayça Damgacı, Deniz Hiracan, Ozan Varol, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, İrem Kahyaoğlu, Özgün Aydın gibi genç yetenekler de ekranlarda fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.