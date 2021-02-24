Güldane Biçer kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'daki Güldane Biçer olayının detayları

17 Eylül 2011 gününden beri nerede olduğu bilinmeyen Güldane Biçer'in şüpheli kaygı Müge Anlı'ya konu oldu. Karısı kaybolduktan 6 ay sonra onu boşayıp başkaları ile evlenmesi ve karısını bir daha aramaması merak uyandırdı. Eşi kaybolduktan 3 gün sonra çocuklarını yurda vermek için başvuran Osman Biçer Güldane'nin geri dönmeyeceğini nereden bildiği şüphe uyandırdı.

Güldane Biçer'in ablası Melek Hanım kız kardeşinin 2011 yılında evinden kaybolduğunu bir ara polisin kız kardeşinin bulunduğunu söylediğini ama sizle görüşmek istemiyor dendiğini ama 10 yıldır kimlikte bir hareket olmadığını konu ile ilgili 10 yıl önce televizyona çıktıklarını anlattı. Annesi kızının şiddet gördüğünü ve boşanmak istediğini ev sahibinin kendisine kızını döve döve kızını öldürecekler dediğini belirtti.