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Gülçin Ergül: Hayatta kalmam mucizeydi

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#Gülçin Ergül#Erdal Şeyda Lafçı#Balıkesir
Gülçin Ergül: Hayatta kalmam mucizeydi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 09:57

Gülçin Ergül yaklaşık 3 yıl önce geçirdiği trafik kazası hakkında konuştu.

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13 Aralık 2021’de Balıkesir’de meydana gelen olayda ünlü şarkıcı ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’nın bulunduğu otomobil bir TIR’a arkadan çarpmış, Lafçı hayatını kaybederken kazada yaralanan Ergül gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşmuştu.

YouTube’da yayınlanan “Big5 Türkiye” adlı dans yarışmasında jüri üyesi olan Gülçin Ergül, programda yaptığı konuşmada o kazada hayatta kalmasını “mucize” olarak değerlendirdi.

Gülçin Ergül: Hayatta kalmam mucizeydi

Şarkıcı, şöyle konuştu: “Hayatta herkesin misyonları olduğuna inanıyorum. Çok büyük acı verici olaylar da yaşamış bulunuyorum ama hayatta kalmam aslında bir mucizeydi. Belki de bazı insanların hayatına dokunmam gerektiği için hayattaydım, yapılacak işlerim vardı. Misyonlarımdan biri belki de bu projede olmaktı.”

 

 

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#Gülçin Ergül#Erdal Şeyda Lafçı#Balıkesir

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