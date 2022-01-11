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Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında? Gülcan Arslan'ın hayatı ve oynadığı diziler hakkında bilgiler

#Gülcan Arslan#Gülcan Arslan Kimdir#Gülcan Arslan Yaş
Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında Gülcan Arslanın hayatı ve oynadığı diziler hakkında bilgiler

Gülcan Arslan kariyeri ve özel hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor. Gülcan Arslan, TRT1 ekranlarının tarihi dizisi Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı'nda Despina karakterine hayat veriyor. Peki, Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında? İşte Gülcan Arslan'ın hayatı ve oynadığı diziler hakkında bilgiler...

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Gülcan Arslan 1 Mayıs 1986 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Sardunya Sokak” adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Sınıf” adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ”Hepimiz Birimiz İçin” adlı dizide rol aldı.

Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan ”Gurbet Kuşları” adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Kafkas” adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Kahramanlar” adlı dizide oynadı.

İlk baş rolünü ”Her Şeye Rağmen” dizisinde oynadı. 2012 yılında Star TV ekranlarında yayınlan ”Bir Çocuk Sevdim” adlı dizide 39 bölüm başrol oynadı.

2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterini canlandırmıştı.

2014 yılında yeni başlayan Günahkar dizisinde Saliha karakterini canlandırmıştı. 12 Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandırmıştı.
12 Ocak 2017'de ATV'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adli dizide Engin Akyürek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan oyuncu "Beril" karakterini canlandırdı.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır. 

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