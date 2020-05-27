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Haber Giriş: 27.05.2020 - 11:43,Son Güncelleme:

Gülbin Vardar kimdir nereli kaç yaşında?

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Gülbin Vardar kimdir nereli kaç yaşında?
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Belirli dönemlerde magazin gündeminde yer alan Gülbin Vardar, internet üzerinden nereli ve kaç yaşında olduğu ile araştırılmaya devam ediliyor. Yeliz Yeşilmen'in şimdiki eşi Ali Uğur Akbaş ile bir dönem evlilik yaşayan Gülbin Vardar, bu evlilikten 2 kız çocuğu sahibi oldu. Peki, Gülbin Vardar kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilglier

Gülbin Vardar, yaptığı açıklamalar dolayısıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Gülbin Vardar kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Türkiye’nin Ali Uğur Akbaş’ın eski eşi olarak tanıdğı Gülbin Vardar, müzik dünyasında yer alan isimlerden biri. Çeşitli mekanlarda sahne alan ve Alayına Gider isimli bir albümü bulunan Gülbin Vardar’ın Ali Uğur Akbaş’tan iki kız çocuğu var.

Bir dönem önce Adana'da eski eşinin oturduğu sitenin kapısında sinir krizi geçiren Gülbin Vardar, Esra Erol’un programına katılmış, Caner Toygarlı’ya talip çıkmıştı. Caner ise kriterlerine uymadığını söyleyerek Gülbin Vardar'ın ısrarlı çay isteğini reddetmişti.

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