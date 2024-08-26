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Gülben Ergen'e yeni yaş sürprizi

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#Gülben Ergen#Süheyla Erdoğan#Nazım Erdoğan
Gülben Ergene yeni yaş sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 08:55

GÜLBEN Ergen önceki gece Bodrum’da konser verdi. 888 Private adlı mekânda dinleyicileriyle buluşan sanatçı, 51’inci yaşını da sahnede kutladı.

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Gülben Ergen’i dinlemeye gelenler arasında eski eşi Mustafa Erdoğan’ın annesiyle babası Süheyla Erdoğan ve Nazım Erdoğan da vardı.

“Çocuklarımın babaannesi ve dedesi doğum günümde konserime geldiği için çok mutluyum. Süheyla Abla ve Nazım Amca’yla bizim ilişkimiz hiç eskimez” diyerek duygularını dile getiren şarkıcı, daha sonra çiftle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gülben Ergen gecede sevilen şarkılarını seslendirerek mekândakilere keyifli saatler yaşattı.

Evde kutlama

Gülben Ergen, çocuklarının hazırladığı sürprizi de sosyal medyada paylaştı: “Saat 05.40. Bodrum’dan hiç uyumadan döndüm. Sessizce evin içine girdiğim andan beri hissettiklerimi kelimelerle anlatmam mümkün değil. Atlas’ım, Ares’im, Güney’im hiç uyumadan beni beklemişler. Hediyelerimi hazır etmişler. Yatağımda 53 Çocuklar Gülsün Diye anaokulumuzdan 53 tane beyaz gül ve üzerilerinde rengarenk balonlar. Çok mutluyum.”

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Gülben Ergene yeni yaş sürprizi

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#Gülben Ergen#Süheyla Erdoğan#Nazım Erdoğan

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