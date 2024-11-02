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Gülben Ergen yeni okulunu Siverek’te açtı

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#Gülben Ergen#Çocuklar Gülsün Diye Derneği#Siverek
Gülben Ergen yeni okulunu Siverek’te açtı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 07:43

GÜLBEN Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 55’inci anaokulunu Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’ndeki Karakeçi Köyü’nde açtı.

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Yapımını Bridge To Türkiye Fund’ın üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye - BTF Anaokulu” ismi verildi. Dernek yetkilileri ile birlikte Şanlıurfa’ya giden Gülben Ergen, okul açılışında çocuklar ve kadınlarla bir araya geldi.

Okulun açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan sanatçı, 6 Şubat depremlerini unutmadıklarını, bu vesileyle deprem bölgesindeki illere 11 anaokul yapacaklarını söyledi. O

kulun yapımını üstlenen firma ve diğer emeği geçen herkese teşekkür eden Ergen, “Bugün cumhuriyetimizin 101 yılını kutladığımız bir gün, bu günün de ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz.

Diyarbakır’da Narin adına yaptırdığımız okulumuzun da inşaatı devam ediyor. Çocukların canı yanmasın, çocuklar öldürülmesin. Çocuklar okulöncesi eğitimle, sevgiyle, saygıyla, şefkatle büyüsün, çocuklarımıza iyi bakalım” dedi.

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Gülben Ergen yeni okulunu Siverek’te açtı

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#Gülben Ergen#Çocuklar Gülsün Diye Derneği#Siverek

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