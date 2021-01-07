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Televizyon
Haber Giriş: 07.01.2021 - 17:03 | Son Güncelleme:

Gülben Ergen, Seda Sayan’a misafirliğe gitti!

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Kanal D’nin sunuculuğunu Seda Sayan’ın yaptığı yarışma programı Gelinim Mutfakta’ya Gülben Ergen konuk oldu.

Neşesi ve şarkıları ile stüdyoya ayrı bir renk katan Ergen’in yakın arkadaşı Seda Sayan ile sohbeti de programa damga vurdu. Kaynana ve gelinler de bu samimi sohbete zaman zaman ortak oldu.

Gülben Ergen’in konuk olduğu Gelinim Mutfakta’nın bu bölümü 08 Ocak Cuma günü ekrana gelecek.
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yeni bölümleri ile Kanal D’de.

 

 

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