Gül yüzlü annesi skandalın hesabını verdi... Dillere destan aşkın dördüncü bebeği yeni yaşına geldi

HABERLERKelebek Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 09:01

Aslına bakılırsa birçok anne ve babanın adetidir... İnsanlık tarihi kadar eski bir gelenek bir başka deyişle... Özellikle de anneler, hele tek oğulları varsa ona gönlünün kaydığı kimseleri yakıştıramazlar... Hep daha iyisini hatta en iyisini isterler oğulları için.

İsveç kraliyet ailesinde de durum farklı değildi elbette... Kraliçe Silvia ile Kral Carl Gustaf, üç çocukları içindeki tek erkek olan oğulları Carl Philip'e yakıştıramamıştı önce şu andaki eşi Prenses Sofia'yı.

Sıradan değil bir kraliyet ailesi oldukları için bunda çok da haksız değillerdi aslında...

Sofia Hellqvist, ilk bakışta öyle 'mavi kanlı' bir aileye uygun gelin değildi... TV yıldızı ve model olarak tanınmıştı... Verdiği cüretkar pozlarla biliniyordu.

Kraliyet ailelerinin hayal edeceği bir gelin değildi özetle.

DİLLERE DESTAN AŞKTAN DÖRT ÇOCUKLARI OLDU
Ama Carl Philip ile Sofia'nın aşkı öyle gerçek ve büyüktü ki sonunda boyun eğdiler. Genç çift 2014 yılında gösterişli bir törenle evlendi.

Sonrasında da ardı ardına üç tane erkek evlatları dünyaya geldi. Katı geleneklere ve kurallara direnen aşkın dördüncü bebeği ise bir kız oldu.

Geçen sene dünyaya gözlerini açan Ines geçtiğimiz günlerde de bir yaşına girdi..

Sofia ile Carl Philip'in üç erkekten sonra doğan tek kızının bu ilk doğum günü aile arasında kutlandı elbette.

İLK DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Aile bu önemli gün onuruna bir de sosyal medya paylaşımı yaptı.

O paylaşımda da minik Ines'in fotoğraflarıyla birlikte "Bugün küçük güneş ışığımız Ines'in birinci yaşını kutluyoruz" denildi.

Küçük kızın ilk doğum günü için yapılan bu paylaşıma da çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Son dönemde Jeffrey Epstein ile ilgili skandal belgelerde adının geçmesiyle konuşulan Sofia ile Carl Philip'in tek kızı Ines geçen yıl dünyaya geldi. Bu mutlu haber de yine ailenin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Üç tane erkek evladın üstüne doğan bu kız bebek sadece çifti değil İsveç kraliyet ailesini de sevince boğdu.

Mutlu haber, Kral Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

RESMİ DUYURU YAPILDI: Açıklamada 40 yaşındaki Prenses Sofia ile 45 yaşındaki Carl Philip'in kızının geçen yıl 7 Şubat'ta dünyaya geldiği belirtildi.  Mutlu çiftin 9 yaşında Alexander, 8 yaşında Gabriel ve 4 yaşında Julian adında üç tane erkek evladı bulunuyor.  Bu kız bebekle birlikte Kral Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın sahip olduğu torun sayısı da dokuza çıktı.

ERKEK DERGİSİNE VERDİĞİ POZLAR BAŞINA DERT AÇMIŞTI
Sofia Hellqvist, her ne kadar günün birinde kraliçe tacını takmayacak olsa da tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton gibi bir peri masalının kahramanı.

2000'li yılların başında şöhret peşinde koşan Sofia, en çok bir erkek dergisi için yılanlara sarılarak verdiği pozlarla adını duyurdu.

Sonra bir TV yarışmasına katıldı. Zaten İsveç kraliyet ailesinin onu gelin olarak istememesinin en önemli nedeni de bunlardı.

Bir de Prens ile flört ettiği duyulunca Sofia'nın bütün eski defterleri açılıp verdiği erotik pozlar, katıldığı yarışma yeniden gündeme geldi.

Carl Philip'in ailesi önceleri Sofia Hellqvist'in Prens'i gerçekten sevmediğini, tek amacının şöhret ve para olduğunu düşündü. Ama sonra yanıldıklarını anladılar.

DÜĞÜNÜNDE 'BEN BU KADINI SEVİYORUM' DİYE HAYKIRDI
Ama Carl Gustaf ile Silvia'nın tek oğlu Carl Philip ile aşkı o kadar büyüktü ki sonunda İsveç kraliyet çifti de buna boyun eğdi.

Prens Carl Philip ile Sofia Hellqvist, 2015 yılında, çoğu Avrupa kraliyet ailelerinden oluşan 550 konuk önünde evlendiler. Düğünleri günlerce dünya basınının manşetlerinden inmedi.

Düğün günü Prens Carl Philip, nikahın ardından bütün yakın ailesi ve çiçeği burnunda karısıyla birlikte halkın karşısına çıktı. Orada Sofia'nın gözlerinin içine bakarak "Bu kadını seviyorum" diye başlayan bir konuşma yaptı.

Carl Philip ile Sofia şimdi dördüncü bebekleriyle hayatlarında yeni bir sayfa açmış oldu.

Sofia ile Carl Philip, üç erkek çocuktan sonra tek kızlarını kucaklarına aldı.

Prenses Sofia son dönemde Jeffrey Epstein dosyalarında adının geçmesiyle konuşuluyordu. Hatta bu yüzden aile için önemli bir etkinlik olan Nobel törenlerine de katılmadığı söylenen Sofia dün de bu konuda bir açıklama yaptı. Katıldığı bir etkinliğe girerken basının sorularını yanıtlayan Sofia, 20'li yaşlarında Epstein ile bir restoranda tanıştığını ama sonra görüşmediğini söyledi. Kurbanlar için de üzgün olduğunu sözlerine ekledi.

