Guguk Kuşu filminin konusu nedir? Imdb Puanı kaçtır? Guguk Kuşu oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Guguk Kuşu filmi her yaştan insana hitap etmekte olup en popüler filmler arasındadır. Bu guguk kuşu filmi 1965 yılında izleyiciye sunulmuş bir filmdir.

Guguk Kuşu Filminin Konusu Nedir?

Guguk kuşu filmi dramatik bir film olup orijinal ismi One Flew Over the Cuckoo's Nest olan kitaptan sinema sektörüne uyarlanmış bir filmdir. Filmde akıl hastası rolü yapıp güvenlik önlemleri diğerlerine göre az olan akıl hastanesine sevk edilmiş mahkumun yaşadığı ve geçirdiği zamanları konu almaktadır. Mahkum kişi bu süre boyunca hem bazı kaçma planları yapmakta hem de akıl hastanesinde bulunan diğer hastalar ile farklı diyaloglar kurmaktadır. Guguk kuşu filminde hastanedeki terapilerdeki kendi kendine hareketleri ile özgürlüğüne düşkün olması sebebi ile diğer hastalara iyi örnek olmadığını gören başhemşire olan Mildred ile pek çok sorunlar yaşamaktadır. Guguk kuşu filmi bütün zamanların gösterime giren en iyi filmleri arasında olan bir filmdir.

Guguk Kuşu Filmi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Bu muhteşem dersler alınması gereken film 1 sezondu ve filmin süresi toplamda 2 saat 14 dakika sürmektedir.

Guguk Kuşu Filmi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Efsanevi guguk kuşu filminin oyuncu kadrosuda oldukça iyidir. Filmi izlenir hale getirirken her zaman için oyuncularında katkısı çok büyüktür. Oyuncu kadrosu: Jack Nicholson, William Redfield, Louise Fletcher, Michael Berryman, Alonzo Brown, Peter Brocco, Scatman Crothers, Dean R. Brooks, Mwako Cumbuka, William Duell ve Danny DeVito’dan oluşmaktadır.

Bu film 1976 yılında yaklaşık 9 dalda Oscar adaylığı göstermiş bir film olup filmde Jack Nicholson en iyi erkek oyuncu ödülü, Louise Fletcher en iyi kadın oyuncu ödülünü, Milos Forman en iyi yönetmen ödülünü almıştır. Ayrıca en iyi müzik, en iyi görüntü ve en iyi kurgu dalında ise film aday olmuştur.

Guguk Kuşu Filmi Yönetmeni Kimdir?

Film sektörünün en iyi dramatik filmi olan guguk kuşunun yönetmeni Milos Forman‘ dır.

Guguk Kuşu Filmi Yapımcısı Kimdir?

Dili ingilizce olan bu filmin yapımcısı Saul Zaentz ve

Michael Douglas ‘ dır,

Guguk Kuşu Filmi Senaristi Kimdir?

Guguk kuşu filminin senaristi: Ken Kesey kitabı yazan, Bo Goldman ve Lawrence Hauben ise filmdeki senaristtir.

Guguk Kuşu Filmi IMDB Puanı Kaçtır?

Guguk kuşu filminin IMDB puanı 8.7’ dir.

Guguk Kuşu Filminin Bütçesi Ne Kadardır?

Guguk kuşu filmi 19 kasım 1975 yılında çıkmış ve bu filmin bütçesi yaklaşık olarak 3.000.000 Amerikan doları olmuştur.

Guguk Kuşu Filminin Hasılatı Ne Kadardır?

Guguk kuşu filminin hasılatı ise yaklaşık olarak 108.981.275 Amerikan dolarıdır ve film kar yaparsk kazançlı çıkmıştır.