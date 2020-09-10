Grinin Elli Tonu filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Grinin Elli Tonu oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Grinin elli tonu filmi daha çok gençler arasında en popüler olan filmler arasındadır. Bu film 2015 yılı yapımı ve erotik, romantik ve dram türünde bir dizidir.

Grinin Elli Tonu Filminin Konusu Nedir?

Günümüzde sık sık izlenen grinin elli tonu filminin konusunda güzel ve alımlı bir edebiyat öğrencisi Anastasia Steele, havalı ve zengin iş adamı Christian Grey ile birlikte bir röportaj yapar. Röportaj için görüşmeye gittiği zaman karşısında, havalı tavırları ve dikkat çekici davranışları ile görenlerin başını döndüren yakışıklı bir adam bulur. Anastasia normalde sevgiye ve ilişkiye mesafeli durmaktadır. Ama bu zengin, havalı ve yakışıklı iş adamının cazibesine karşı gelemez ve kendisini ona bırakır. Bu filmde Grey hayatta hemen her şeye karşı doymuştur fakat sevgi, ilişki, aşk ve seks söz konusu olduğu zaman kimsenin bilmediği bazı sırları vardır. Grinin elli tonu filmi erotik ve dram filmlerinde tüm zamanların en çok izlenilen filmleri arasında bulunmaktadır.

Grinin Elli Tonu Filmi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Elli ton film serisi toplamda 3 seriden oluşmaktadır. 1. Seri olan grinin elli tonu filminin süresi 125 dakikadır. Grinin elli tonu filmi ilk olmakla birlikte karanlığın elli tonu filmi serinin ikinci filmidir ve 10 Şubat 2017 tarihinde seyirciler ile buluşmuştur. Son olarak üçüncü film ise özgürlüğün elli tonu filmidir ve 9 Şubat 2018 tarihinde seyirciler ile buluşmuştur.

Grinin Elli Tonu Filmi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

2015 yılında çıkış yapan ve adından çokça söz ettiren grinin elli tonu filmindeki oyuncular: Dakota Johnson ve Jamie Dornan başrol oyuncular olmakla birlikte diğer oyuncular Jennifer Ehle ve Marcia Gay Harden’ dan oluşmaktadır.

Grinin Elli Tonu Filmi Yönetmeni Kimdir?

Grinin elli tonu filminin yönetmeni: Sam Taylor-Johnson’ dur.

Grinin Elli Tonu Filmi Yapımcısı Kimdir?

Harika bir yapım kadrosu olan grinin elli tonu filminin yapımcıları: Michael De Luca, Dana Brunetti ve E. L. James olmaktadır.

Grinin Elli Tonu Filmi Senaristi Kimdir?

Grinin elli tonu filminin senaristi Kelly Marcel’ dir. E. L. James tarafından 2011 yılında yayınlanan bu harika roman 2015 yılında sinemaya uyarlanarak seyirci ile kavuşmuştur.

Grinin Elli Tonu Filmi IMDB Puanı Kaçtır?

Son yıllarda bu türdeki filmler talep gören ve izlenen filmler arasındadır. Gençler tarafından ilgi gören bu filmin IMDB puanı 4.1 ‘dir.

Grinin Elli Tonu Filminin Bütçesi Ne Kadardır?

Grinin elli tonu filminin bütçesi 40 milyon dolardır.

Grinin Elli Tonu Filminin Hasılatı Ne Kadardır?

Grinin elli tonu filminin hasılatı ise 571 milyon dolardır.