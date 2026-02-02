Grammy’nin kazananları belli oldu, ünlü şarkıcı tarih yazdı

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 08:49

Müzik dünyasının Oscar’ları kabul edilen Grammy’ler bu yıl 68’iznci kez dağıtıldı. Ödül gecesine Bad Bunny ve Kendrick Lamar'ın tarihi başarıları damga vurdu.

Gecede ana kategoriler (The Big Four) olarak anılan büyük ödüllerde Yılın Albümü ödülünü Bad Bunny Debí Tirar Más Fotos ile, Yılın Kaydı ödülünü Kendrick Lamar & SZA "Luther" ile, Yılın Şarkısı ödülünü Billie Eilish "Wildflower" ile kazandı.

Grammy’lerde En İyi Yeni Sanatçı ödülü de genç yıldız Olivia Dean’e gitti.

Gecenin en çok konuşulan anı, şüphesiz Bad Bunny’nin "Yılın Albümü" ödülünü alırken yaptığı duygusal konuşmaydı. Bu ödülü ilk kez İspanyolca bir albümle kazanarak tarihe geçen Bad Bunny sahneye çıktığında konuşmasının büyük bölümünü İspanyolca yaptı ve "Bu ödül sadece benim değil, müziğimizin sınırları olmadığını kanıtlayan tüm Latin dünyasının." dedi.

Bad Bunny

Kendrick Lamar, ödül kazandığı "TV Off" performansını sergilerken sahneyi devasa bir optik illüzyona çevirdi. Büyüleyici sahne tasarımı töreni izleyenlere bir televizyon ekranının içindeymiş hissi verdi. Kendrick Lamar sahneye şarkıyı birlikte seslendirdiği SZA ile el ele çıktı.

Kendrick Lamar

Gecenin en duygusal anlarından biri de efsane rock grubu The Cure’un geri dönüşüydü. 40 yılı aşkın kariyerlerinden sonra Songs of a Lost World ile ödül alan The Cure ve Robert Smith, ayakta alkışlandı. Robert Smith’in "Hala burada olduğumuz için şaşkınız ama minnettarız" şeklindeki mütevazı teşekkür konuşması salonda ve ekran başındaki hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

Gecede 6 ay önce hayatını kaybeden efsane şarkıcı Ozzy Osbourne da unutulmadı. Post Malone, gitar efsanesi Slash, basçı Duff McKagan, davulcu Chad Smith sahneye çıkarak Black Sabbath'ın "War Pigs" şarkıcısını seslendirdi. Sahne, Ozzy Osbourne anısına alev topları ve dev ekranlardaki ikonik görüntüleriyle donatıldı. Performans sırasında kameralar seyirciler arasındaki Sharon, Kelly ve Jack Osbourne'a odaklandı. Ailenin gözyaşlarını tutamadığı o anlar, törenin en çok paylaşılan karelerinden biri oldu.

Efsane şarkıcı Cher de törende Yaşam Boyu Başarı Ödülü'yle onurlandırıldı

İşte 68. Grammy Ödülleri’nin tüm kazananları…

Yılın Albümü: Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Yılın Kaydı: Kendrick Lamar & SZA -  Luther

Yılın Şarkısı: Billie Eilish -  Wildflower

En İyi Yeni Sanatçı: Olivia Dean

En İyi Pop Vokal Albümü: Lady Gaga – Mayhem

En İyi Solo Pop Performansı: Lola Young – "Messy"

En İyi Pop Düet/Grup Performansı: Cynthia Erivo & Ariana Grande – "Defying Gravity"

En İyi Dans Pop Kaydı: Lady Gaga – Abracadabra

Billie Eilish

En İyi Dans/Elektronik Albümü: FKA twigs – EUSEXUA

En İyi Rap Albümü: Kendrick Lamar – GNX

En İyi Rap Şarkısı: Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay – TV Off

En İyi Rap Performansı: Clipse ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams – Chains & Whips

En İyi R&B Albümü: Leon Thomas – Mutt

En İyi Rock Albümü: Turnstile – Never Enough

En İyi Rock Performansı: Yungblud – Changes (Live)

Gecede sahne alan Justin Bieber milyonların karşısına iç çamaşırıyla çıktı

En İyi Alternatif Müzik Albümü: The Cure – Songs of a Lost World

En İyi Metal Performansı: Turnstile – Birds

En İyi Müzik Videosu: Doechii – Anxiety

Dr. Dre Global Etki Ödülü: Pharrell Williams

 

