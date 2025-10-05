Grammy için yarışacak

Haberin Devamı

Melike Şahin, “Akkor” albümüyle 2026’da 68’incisi düzenlenecek Grammy Ödülleri’ne başvuruda bulundu. Sanatçının eserleri, Recording Academy üyelerinin oy kullandığı ilk tur oylamasına dahil edildi.



4 KATEGORİDE YARIŞIYOR



Melike Şahin’in “Akkor” albümü ‘en iyi global müzik albümü’, ‘en iyi ses mühendisliği (klasik dışı)’ ve ‘en iyi immersive audio albümü’ kategorilerinde; “Canın Beni Çekti” şarkısı da ‘en iyi global müzik performansı’ kategorisinde yarışıyor. Grammy Ödülleri’nin ilk tur oylaması sürerken, sonuçların açıklanması heyecanla bekleniyor. Grammy adayları 7 Kasım’da açıklanacak. Ödül töreni ise 1 Şubat 2026’da Los Angeles’ta düzenlenecek.

GURURLUYUM

Melike Şahin, “Akkor’a verdiğimiz emeğin böyle bir yankı bulması beni çok heyecanlandırıyor. Sonuç ne olursa olsun global müzik

arenasının Grammy gibi güçlü bir ringinde Türkiye’yi temsil ediyor olmaktan ötürü gururluyum” dedi.

MANİFEST DE ADAY ADAYI

Manifest grubunun ilk albümünde yer alan “Arıyo” şarkısı da 68. Grammy Ödülleri’nde ‘en iyi grup performansı’ kategorisinde değerlendirmeye kabul edildi. Rolling Stone gibi dünyaca ünlü yayınlarda da haber olan grup, üç aşamalı elemeyi geçerek Grammy aday adayı oldu.