Gözyaşlarını tutamadı...Aslı Hünel'in Saruhan Hünel itirafı

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2018 yılında iş insanı Savaş Yurtsever ile dünya evine giren şarkıcının abisi oyuncu Saruhan Hünel’in düğününe katılmamasının içinde yarattığı üzüntüyü gözyaşlarına boğularak anlattı. Aslı Hünel abisi Saruhan Hünel’in eşi Savaş Yurtsever’in 20 yıllık dostu olduğu için bu evliliğe ilk başta karşı çıktığını itiraf etti. Düğün sonuna kadar abisinin geleceğini sandığını ancak abisinin düğününde kendisini yalnız bıraktığını, bu yüzden küs kaldıklarını söyledi. Hünel’in gözyaşları içinde yaptığı açıklama sonrası stüdyodaki herkes duygusal anlar yaşadı

