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Gözyaşlarını tutamadı...Aslı Hünel'in Saruhan Hünel itirafı

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#Aslı Hünel#Saruhan Hünel#Gelinim Mutfakta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 16:48

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı ‘Gelinim Mutfakta’nın başarılı ve güzel sunucusu Aslı Hünel, abisi sevilen oyuncu Saruhan Hünel hakkında yıllar öncesine dair yaptığı itirafla programa damga vurdu.

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2018 yılında iş insanı Savaş Yurtsever ile dünya evine giren şarkıcının abisi oyuncu Saruhan Hünel’in düğününe katılmamasının içinde yarattığı üzüntüyü gözyaşlarına boğularak anlattı. Aslı Hünel abisi Saruhan Hünel’in eşi Savaş Yurtsever’in 20 yıllık dostu olduğu için bu evliliğe ilk başta karşı çıktığını itiraf etti. Düğün sonuna kadar abisinin geleceğini sandığını ancak abisinin düğününde kendisini yalnız bıraktığını, bu yüzden küs kaldıklarını söyledi. Hünel’in gözyaşları içinde yaptığı açıklama sonrası stüdyodaki herkes duygusal anlar yaşadı

Gözyaşlarını tutamadı...Aslı Hünelin Saruhan Hünel itirafı

.Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 13.00’te Kanal D’de…
Gözyaşlarını tutamadı...Aslı Hünelin Saruhan Hünel itirafı


 

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#Aslı Hünel#Saruhan Hünel#Gelinim Mutfakta

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