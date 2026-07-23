Gözyaşları sadece kaybettiği aşk için değil… 13 yıl bir ayağı kapının dışında duran birini sevmiş

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Friends dizisinin ve Çığlık film serisinin yıldız oyuncusu Courteney Cox ve Snow Patrol grubunun üyesi ünlü müzisyen Johnny McDaid, 13 yıl önce başlayan ilişkilerini geçen ayın son günlerinde noktalamıştı.

Daily Mail’in iddiasına göre 62 yaşındaki Cox ve 49 yaşındaki McDaid, yeni de değil, geçen yılın sonlarında dostane bir şekilde ayrıldı.

Ve yeni iddialara göre bu dostane ayrılığın ardında yine “dostane” bir sebep yatıyordu…

Ünlü rockçı Johnny McDaid'in bu büyük aşk bittikten sonra hemen kendine yeni bir sevgili bulduğu konuşulurken Courteney Cox’un bu ilişkinin ve ayrılığın gerçeklerine yeni yeni vakıf olabildiği söyleniyor.

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Courteney Cox biten aşkının ardından gözyaşı döküp yaralarını sararken aslında onu terk eden sevgilisinin bu ilişkiyi yıllardır “bir ayağı kapının dışında” yani her an bitecekmişçesine ve şansını dışarıda aramaya devam ederek yaşadığını yeni yeni anlıyor.

Tanıyanların çok özgür ruhlu biri olduğunu söylediği Johnny McDaid'in bu ilişkiye bir arkadaşlık ilişkisi gibi bakmaya başladığı ve Courteney Cox’u da çok sevdiği bir dostu olarak görmeye başladığını anlatıyor.

Courteney Cox için "Ama o, Johnny'nin sorumluluk almasını umarak beklemeye devam etti. Bu asla olmadı, bu yüzden doğal olarak oldukça moral bozukluğu yaşıyor, özellikle de Johnny yeni biriyle birlikte olmaya başladığı için." denirken ünlü oyuncu Los Angeles’ta, Johnny McDaid de İngiltere’de yaşamaktan vazgeçmediği için de bu ilişkinin çok yara aldığı biliniyor.

Bu “uzaktan” yaşanan aşkı yıllarca diri tutmaya çalışan eski çiftin birbirlerini görebilmek için sürekli yollara düşmekten de bıktığı, bu yılgınlığın da hissettikleri duyguları giderek yok ettiği iddia ediliyor.

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Çift 2013 yılında aşk yaşamaya başlamış ve ertesi yıl nişanlanmıştı. Ancak ilişkilerini terapiyle ayakta tutmaya çalışırken Johnny McDaid Courteney Cox’u bir terapi seansında terk etti.

2016’da yeniden bir araya gelen ancak bu kez nişanlanmayan çift ilişkilerinin geri kalanını hep yollarda geçirmek zorunda kaldı.

Londra’da yaşayan Johnny McDaid’in çoğu zaman onu çok sevmesine rağmen Courteney Cox’u görmek için ABD’ye gidip gelmeyi sırtında bir yük saymaya başladığı da iddialardan biri…

"Courteney'nin hakkını vermek gerekirse, her şeyi denedi ama Johnny zamanla bu durumdan sıkıldı.”

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Şimdilerde yaşadığı gerçeği daha net görmeye başlayan Courteney Cox’un arkadaş kalmak isteyen Johnny McDaid’e kayıtsız kaldığı söyleniyor.

Çünkü zaten sevdiği adamın onu sevgili değil bir arkadaş gibi gördüğünü geç de olsa artık anladı…