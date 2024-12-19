Gözyaşları annelere aktı... 'Ailece yeniden başlıyoruz'

Haberin Devamı

Tek başına bir annenin yaşam mücadelesini anlatan yapımda duygusal anlar yaşandı. Nazan, Hasan'ın onu nikah masasında bırakması sonucu soluğu Zuhal'in ekmek bayisinde aldı ve Zuhal'i vurdu. Ailesine yaşattığı acıları unutturmak isteyen Hasan, elinden tutup yeniden bir yuva kurmaya çalıştığı kadını hayatta tutmaya çalıştı. Burak ise tek suçlunun babası Hasan olduğunu düşünerek Zuhal'in 'yeniden aile olma' fikrine isyan etti. Zuhal'in annesinin ölümü Zuhal'in acısını katladı ve tüm aileyi yasa boğdu.

"NEFRET ETTİRİYORSUN KENDİNİ!"

Duygusal sahnelerin ekrana geldiği Annem Ankara'da yaşam savaşı veren Zuhal'in kritik durumu aileyi perişan etti. Yaşananlardan babasını sorumlu tutan Burak kapısına gelen Hasan'dan hesap sordu. "Yeniden aile olmak istiyorum. Benim sizden başka kimim, kimsem yok, yanınızda olmak istiyorum" diyen Hasan'ı affetmeyeceğini söyleyen Burak, "Her seferinde baştan başlıyorum, seni sevmenin, sana güvenmenin bir yolunu arıyorum. Ama sen bir yolunu bulup kendinden nefret ettiriyorsun" dedi.

Haberin Devamı

GÖZYAŞLARI ANNELERE AKTI!

Tüm bunlar yaşanırken, Zuhal'in annesi Naciye, kızını görmeye hastaneye gitti. "Sana dualar etmek istedim hepsi uçup gitti" diyen Naciye Hanım, Zuhal'in baş ucunda veda edercesine son konuşmasını yaptı. Naciye Hanım'ın vefatı tüm aileyi yasa boğdu. Hastane odasında annesinin ölümünden habersiz Zuhal, hastaneden kaçarak eve gitti. Kapıda annesinin ayakkabılarını görüp gerçekle yüzleşen Zuhal'in üzgün halleri izleyiciyi derinden yaraladı. Zuhal, annesinin hastane odasında eline sıkıştırdığı şemsiye çikolatayı mezarına bıraktı. Bağış'ın ellerinin birleştirdiği Hasan ile Zuhal, mezarlıktan beraber ayrıldı.

"AİLECE YENİDEN BAŞLIYORUZ"

Hasan'la çocukları bir arada gören Zuhal'in Burak'ın öfkesine karşılık "Hiç kimse bir yere gitmiyor, ailece yeniden başlıyoruz, en başından" sözlerine Burak, "Bu adam yüzünden sen ölüyordun" diyerek karşı çıktı.

Haberin Devamı

GERÇEK BİR HİKAYE

Başak Angigün kendi gerçek hayat hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı, yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara'nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

Haberin Devamı

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Annem Ankara, her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.