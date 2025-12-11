Gözünde yaş, cebinde para kalmadı… Hayatını zorla elinden aldılar! Ünlü sunucunun yıllar süren esareti en sonunda bitecek

Haberin Devamı

Başına gelenleri kimse beklemiyor, hayatının birkaç yıl içinde tepetaklak olabileceğini kimseler beklemiyordu.

Ünlü sunucu Wendy Williams yaşadığı sağlık sıkıntılarının ardından 2021’de emekli olmuştu. Williams’a müdahale eden mahkeme onu bir yıl sonra yasal olarak vesayet altına aldırdı.

Bir dönem ekranların kraliçesi olarak anılan ünlü sunucu Wendy Williams son üç yıldır vesayet altında çok zor şeyler yaşadı

ÜNLÜ SUNUCUNUN HAYATINI GÖZ GÖRE GÖRE ELİNDEN ALDILAR!

Yani Wendy Williams o zamandan sonra kendi hayatıyla ilgili hiçbir karar alamayacak, kendi kararlarını veremeyecek ve kazandığı paraya bile erişimi olamayacaktı…

Ünlü sunucuya tıpkı Bruce Willis gibi, 2023'te afazi ve frontotemporal demans teşhisi konuldu. Ve her şey daha da kötüye gitmeye başladı.

Ünlü sunucu aslında yıllar içinde görüntüsünü değiştiren ve aşırı zayıflamasına yol açan başka hastalıklardan muzdaripti ancak başına gelenlerin sebebi bu hastalıkları olmadı

ÜÇ YILDIR AĞLAMAKTAN GÖZÜNDE YAŞ KALMADI

Wendy Williams New York’taki bir bakımevine kapatıldı ve burada adeta esir hayatı yaşamaya başladı. Williams cebinde sadece 15 doları olduğunu, tüm hayatının elinden alındığını söylüyor ve her gün gözyaşı döküyordu.

En sonunda bir nörolog, mahkeme emriyle yapılan tıbbi değerlendirmenin bulgularının açıklanmasının ardından 2025'te Williams'ın demans teşhisine itiraz etti. Böylece yanlış kararlar yüzünden hayatının elinden alındığını söyleyip duran ünlü sunucu için bir umut ışığı doğdu…

Bir tür demansa yakalandığı ve zihin sağlığının yerinde olmadığı söylenerek mahkeme kararıyla vesayet altına alınan ünlü sunucu sürekli gözyaşı döküyor, tüm parasının elinden alındığını iddia ediyordu... Wendy Williams evinin bile onayı olmadan çok ucuza satıldığını söylemişti

Gelen son haberlere göre Wendy Williams'ın avukatı Joe Tacopina, eski televizyon sunucusunun yıl sonuna kadar vasilikten kurtulacağını iddia etti.

DOKTORU SON SÖZÜ SÖYLEDİ: KURTULUŞU YAKIN

Ünlü sunucunun avukatı yaptığı açıklamada "Wendy Williams'ın frontotemporal demansı yok, bu yüzden iş bitmiş demektir. Vasilik konusunda çalışan avukatları var. Biz durumu izliyor ve bekliyoruz. Onun yıl sonuna kadar vasilikten kurtulacağına dair güvence verdiler” dedi.

Wendy Williams zaman zaman zorla tutulduğu merkezin camına çıkıp bu şekilde yardım ister gibi hareketler yapıyordu

61 yaşındaki eski "Wendy Williams Show" sunucusunu muayene eden ve bir dizi testten geçiren doktorun teşhisin yanlış olduğunu söylemesiyle Williams’ın durumu en sonunda belli olacak gibi gözüküyor.

2022'de, Wendy Williams’ın müşterisi olduğu bankası Wells Fargo New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Arlene Bluth'a ünlü sunucunun sağlığı hakkında bir duruşma talep eden bir mektup göndermesinin ardından süreç başlamış, Wendy Williams alelacele bir kararla hemen vesayet altına alınmıştı.

En sonunda işinin ehli bir doktor tarafından durumu yeniden değerlendirilen ve demans olmadığı ortaya çıkan wendy Williams'ın yıl sonuna kadar vesayet davasının düşmesi bekleniyor

ASLINDA BAŞKA HASTALIKLARI VARDI...

Finans kurumunun avukatı mahkemeye Williams'ın "aşırı etki ve mali istismarın kurbanı" olduğuna "güçlü bir şekilde inandıklarını" söyledi.

Aslında sadece Graves hastalığı (hipertiroidi olarak bilinen tiroid hormonunun fazla çalışmasına neden olan otoimmün bir hastalık) ve lenfödemle mücadele eden eski radyo sunucusuna tüm bunların üstine frontotemporal demans ve afazi teşhisi konuldu.

Wendy Williams bu süreç boyunca ailesinden de uzakta kaldı ve büyük bir yalnızlığın içine düştü... Sağlığı da giderek bozulan Wendy Williams dışarı çıktığında rahat yürüyemiyor ve bir scooter kullanıyor

Teşhis konulduğu sırada Williams, ailesinin kendisine ulaşamadığını iddia ettiği, adı açıklanmayan bir tedavi merkezindeydi.

Haziran ayında, Williams'ın ikinci eski kocası Kevin Hunter, vasilik uygulamasını sona erdirmek için 250 milyon dolarlık bir dava açtı.

ESKİ EŞİ DE KONUŞTU... ELİNDEN TELEFONUNU BİLE ALMIŞLAR

Davada Hunter, eski eşinin "Coterie'nin bakım evlerinden birinde kendi isteği dışında tutulduğunu, kendi telefonuna erişiminin kısıtlandığını ve arkadaşları ve ailesiyle anlamlı bir iletişim kurmasının engellendiğini" iddia etti.

Eski eşi şikayet dilekçesinde ayrıca Williams'ın "mahkeme tarafından atanan vasilerin gözetiminde istismara, ihmale ve dolandırıcılığa maruz kaldığını" da iddia etti.