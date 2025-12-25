Gözünde gözlükleri, üzerinde eşofmanları… Eski pırıltılı günleri geride kaldı… Artık ailesi ve çocukları için yaşıyor

Haberin Devamı

Tam da Hollywood’un en sevdiği tipte bir yıldızdı; sarı saçları, iri mavi gözleri, sıcak gülümsemesi ve kusursuz fiziğiyle zirveye çabucak tırmanmayı bildi.

Üstelik kariyeri boyunca sadece “sarışın güzel kız” olmadı, komediden aksiyona her türlü filmde oynamayı bildi, böylece hayranları onu daha da çok sevip benimsedi.

Tam da kariyerinin zirvesini görmüşken, mesleğinin olgunluk dönemini rahatça geçirecekken bir anda ortadan kayboldu, 11 yıl boyunca tek bir filmde bile rol almadı.

Artık film setlerinde ya da galalarda, kırmızı halılarda pek rastlayamadığımız 53 yaşındaki yıldız oyuncu Cameron Diaz geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte görüntülendi.

Gözünde gözlükleri, üzerinde bol eşofmanlarıyla yanından geçip giden hayranlarının bile tanımakta zorlandığı ünlü oyuncu makyaj bile yapmamıştı.

Good Charlotte grubunun üyesi, rock yıldızı eşi Benji Madden ve küçük oğluyla gezintiye çıkan Cameron Diaz, ışıl ışıl parladığı eski günlerinden oldukça uzakta görünüyordu.

Çiftin yanlarında 2019 yılının sonlarında doğan kızları Raddix yoktu, ikili bebek arabasında sadece geçen yılın başında doğan Cardinal adındaki oğulları vardı.

Ünlü oyuncuyu yakından takip eden hayranları için aslında bu şaşırtıcı bir görüntü değil… Cameron Diaz Hollywood’dan uzun yıllar önce uzaklaşmış, evlendikten sonra da oyunculuktan neredeyse tamamen vazgeçmişti.

Özel hayatındaki mutluluğunun kariyerinden çok daha önemli olduğunu söyleyen Cameron Diaz daha sonra da kendini anneliğe adayarak ailesi için yaşamaya başladı.

Bu süreçte aslında sosyal medyadan kopmayan Cameron Diaz sık sık videolar paylaşıp ev hayatını, ailesi için pişirdiği yemekleri göstermeye devam etti ve hayranlarını kendinden mahrum bırakmadı.

Kendini yemek tariflerine ve evinde geçirdiği huzurlu günlere veren yıldız isim birkaç sene önce artık değil makyaj yapıp süslenip kırmızı halılara koşmayı yüzünü yıkamayı bile bıraktığını ve kendini doğal şekilde yaş almaya bıraktığını itiraf etmişti.

Cameron Diaz sadece evlenip aile kurduğu için değil aynı zamanda özellikle kadın oyunculara ayrımcılık uygulandığı için uzaklaştığını söylediği sinemaya geçen sene 11 yıl aradan sonra geri dönmüş ve Jamie Foxx ile Back in Action adındaki filmle geri dönmüştü.

Yıldız isim artık oyunculuğa daha çok zaman ayırmaya sıcak bakmaya başladı ve 2027’de gösterime girecek olan yeni Shrek filminde Fiona karakterini seslendirerek hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor.