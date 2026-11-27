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Moda dünyasının yıldızı bir model, başarılı iş girişimleri olan bir iş kadını, meslektaşı olan kız kardeşi ve annesi hep ona kol kanat geriyor, işi gereği dünyayı dolaşıyor, lüks evleri ve sayamayacağı kadar parası var…

Yine de hayalleri herkesinki gibi ve aslında herkesinki kadar küçük… Bella Hadid, Harper's Bazaar dergisi için verdiği kapak röportajında, "küçük bir kasabada" ve "pek çok çocukla" yaşama hayalinden bahsetti.

2026 Victoria's Secret Moda Şovu öncesinde yaşadığı bir sağlık sorununa dair samimi açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki model, derginin bu hafta yayınlanan Aralık 2026/Ocak 2027 sayısında geleceğe dair planlarını anlattı.

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Bu açıklamalar, yıldız ismin Colorado’lu kovboy Nathan Lacy ile yeni bir ilişkiye başladığını doğrulamasının hemen ardından geldi. Hadid, "Benim için başarı; küçük bir kasabada, sevdiğim bir adamla, çocuğumla ve hayvanlarımla huzur içinde yaşamak olabilir. Her zaman, çiçeklerin de bulunduğu, ürünlerin doğrudan yerel halktan temin edildiği, 'çiftlikten sofraya' konseptli bir fırın açmayı hayal etmişimdir." dedi.

Ünlü isim, "ruhunu tatmin edecek işler yapmayı" umduğunu da sözlerine ekledi.

Röportajında söylediğine göre Bella Hadid’in bu hayalleri arasında "bahçesiyle ilgilenebileceği bir sera, cam üfleme ve seramik atölyesi kurmak, ayrıca çok sayıda çocuk sahibi olup annelik yapmak da" yer alıyor.

Annelik konusuna değinen Hadid, bunun geçmişte her zaman sahip olduğu bir hedef olmadığını itiraf etti: “Eskiden beri kurduğum bir hayal değildi ama şu an içimde çok güçlü bir istek uyandırıyor. İçgüdülerim bu konuda bana çok net bir şekilde sesleniyor."

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Ünlü model geçtiğimiz yıl British Vogue dergisine verdiği röportajda da anne olmak için sabırsızlandığını ifade etmişti.

"Pek çok insan için bir anlam ifade ettiğimi düşünüyorum; ancak birinin her zaman güvenebileceği, hayatında sürekli var olan o yakın kişi olmak... İşte bu, benim hayatımı tamamen değiştirecek… Anne olma hayalim var. Bunun beni gerçekten mutlu edeceğine inanıyorum."

Hadid, işleriyle meşgul olmadığı zamanlarda Teksas'ta, doğal yaşamla iç içe vakit geçirmekten keyif alıyor. Ünlü model röportajında oradaki yaşamından da bahsetti.

Bella Hadid, aylardır haklarında çıkan aşk dedikodularının ardından, bu ayın başlarında Coloradolu kovboy Nathan Lacy ile yeni bir ilişkiye başladığını doğruladı.

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O dönemde ana Instagram hesabından bir dizi fotoğraf paylaşarak, kanserle mücadele etmiş veya hâlâ mücadele etmekte olan kişilerin onuruna düzenlenen bir hokey maçına katıldığını gösterdi.

Paylaşılan karelerden birinde Hadid neşeyle gülümserken, Lacy'nin ona sevgi dolu bir bakış fırlattığı görülüyor.

Bir başka karede ise geleneksel tarzdaki kovboyun, Hadid'in çenesine şakacı bir öpücük kondurduğu an yer alıyor.

Hadid ve Lacy, tribünlerde yan yana dururken birbirlerine sarılırken de görüntülendiler.

İkili, Hadid'in, at terbiyesi ve yarış dünyasında tanınmış bir isim olan Adan Banuelos ile iki yıllık ilişkisini sessizce bitirmesinden sadece haftalar sonra, Milano'da Lacy ile birlikte görülünce dikkatleri üzerine çekmişti. Başında kovboy şapkasıyla o dönem henüz kimliği bilinmeyen Lacy, Milano sokaklarında Hadid'in yanında yürürken görüntülenmişti.

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Daha sonra Daily Mail, Hadid'in yanındaki bu gizemli kişinin, Colorado'da yaşayan, at tutkunu bir proje yöneticisi olan Nathan Lacy olduğunu ortaya çıkardı.