Gözlerinize inanın… Bu gerçek bir peri masalı… ‘10 yıl önce evlendik, şimdi 4 harika çocuğumuz var’

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Sofia Hellqvist ünlü bir model ve yoga eğitmeniydi, bir reality şovda yer almış, tanınmış bir isim haline gelmişti.

O yemek randevusunda buluşup aşık olduğu adam ise İsveç Prensi Carl Philip’ten başkası değildi.

İsveç Prensi Carl Philip ve eşi Prenses Sofia bugfün 10. evlilik yıl dönümlerini kutluyor

Prenses Sofia’nın geçmişi yüzünden İsveç kraliyet ailesine kabul edilmesi zor ve sancılı bir süreç gerektirdi.

Gençlik yıllarında verdiği pozlar yüzünden aile arasına alınması zorlaşan ve İsveç basınında da sık sık eleştiri konusu olan Sofia ona deliler gibi aşık olan Prens Carl Philip’in “Ya onunla evlenirim ya da hiç kimseyle evlenmem” demesi ve aşkından vazgeçmemesiyle hayallerine kavuşmuştu.

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Kraliyet ailesine gelin gideceği için dövmelerini sildiren, giyim kuşamını değiştiren ve davranışlarıyla da örnek gösterilmeye başlanan Sofia Hellqvist en sonunda hem kraliyet ailesinin hem de İsveç halkının gözünde gerçek bir prensese dönüştü.

Çiftin rüya gibi düğünü hâlâ dillerde... Modern bir peri masalı yaşayan aşıklar kraliyet ailesinin itirazlarına rağmen evlenmişlerdi

Prens Carl Philip ve Prenses Sofia, 13 Haziran 2015’te yani tam 10 yıl önce Stockholm Kraliyet Kilisesi'nde rüya gibi kraliyet düğünüyle evlendi.

Ve 10 yılda 4 çocukları olan bu peri masalının kahramanları muhteşem düğünlerinden hiç görülmemiş fotoğrafları yıl dönümleri şerefine paylaştı.

Carl Philip ve Sofia'nın düğününde çekilen bu görüntüler ilk kez paylaşıldı

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Kraliyet fotoğrafçısı Jonas Ekströmer ve Erika Gerdemark tarafından çekilen muhteşem kareler İsveç Kraliyetinin resmi sayfasından 10. yıl dönümü kutlamaları kapsamında paylaşıldı.

Düğün görüntüleri Carl Philip ve Sofia’nın resmi Instagram hesabından “Yarın 10. evlilik yıldönümümüzü kutluyoruz. 13 Haziran 2015’te evlendik. O gün bizi karşılayan ve bu on yıl boyunca devam eden neşe ve sıcaklık için çok minnettarız. Şimdi dört harika çocuğumuz var ve yarın küçük İnes'imizi vaftiz ediyoruz” sözleriyle paylaşıldı.

Böylece çiftin şubat ayında doğan dördüncü çocukları ve ilk kızları olan İnes’in de evlilik yıl dönümlerinde vaftiz edileceği ortaya çıkmış oldu.

Kızları İnes'ı şubat ayında kucaklarına alan çiftin Alexander, Gabriel ve Julian adında üç de oğulları var