Gözleri yaşlı ölümü bekliyordu… Kanseri yendi, aşkı yeniden buldu

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Ünlü oyuncu ve şarkıcı John Mellencamp'ın kızı Teddi Mellencamp, yeni erkek arkadaşını önce ailesiyle tanıştırdı ardından da ilişkisini sosyal medya hesabından duyurdu.

45 yaşındaki Teddi Mellencamp, 31 yaşındaki erkek arkadaşı PJ Conley ile Instagram'da ilişkilerini resmen duyurdu.

Teddi Mellencamp, geçtiğimiz gün Kaliforniya'daki Hollywood Bowl'da babası ünlü şarkıcı John Mellencamp'ın konserine katıldıktan sonra 'Valley Guy' lakaplı erkek arkadaşı PJ Conley ile Instagram'da ilişkilerini resmen duyurdu.

Real Housewives of Beverly Hills dizisinin yıldızı Teddi Mellencamp, finansal fayda analisti olan Conley'den 14 yaş büyük. PJ Conley, Teddi Mellencamp’ın ayrıldığı eşi Edwin Arroyave, çocukları ve eski RHOBH rol arkadaşı Kyle Richards'ın da bulunduğu grup buluşmasında yer alarak şimdiden ünlü ailenin içine rahatça girdiğini kanıtlamıştı.

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Teddi Mellencamp, konserden sonra katıldığı podcast yayınında yeni sevgilisinden bahsederek "Çok tatlı değil mi?" diye sordu ve "İyi bir adam ve komik. Ailemle -kardeşlerimle, babamla- çok iyi anlaştı” dedi.

Teddi Mellencamp’ın ayrıldığı ancak henüz resmen boşanmadığı eski eşi Edwin Arroyave’den 13 ve 6 yaşında yaşında Slate ve Dove adında iki kızı ve 12 yaşında Cruz adında bir de oğlu var.

Mellencamp ve Arroyave, ayrılık kararı almışlar ancak Teddi Mellencamp'ın 2022’de cilt kanserine yakalanmasının ardından bu kararı askıya almışlardı. Eski eşler birbirlerinin özel hayatına müdahale etmeden lüks mahalle Encino’daki 6,5 milyon dolarlık evlerini paylaşmaya devam ediyorlar.

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Teddi Mellencamp, cilt kanserinin en ölümcül türü olan melanomaya yakalanmış, üst üste birçok ameliyat geçirip vücudundaki kanserli hücreleri aldırdıktan sonra sağlığına kavuştuğunu düşünmüştü.

Şubat 2025’te geçmeyen şiddetli baş ağrılarının migrenden kaynaklandığı sanarak doktora gitmiş, geçti sandığı kanserinin beynine ve akciğerlerine yayıldığını öğrenerek yıkılmıştı.

Ünlü oyuncu beyninde çok sayıda ve onu her an öldürebilecek tümörler olduğunu öğrendi. Acil bir ameliyatla bu tümörlerin en tehlikeli olanları çıkarıldı. Teddi Mellencamp’ı bundan sonra zorlu bir tedavi süreci karşılayacaktı.

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Sürekli olarak kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Teddi Mellencamp bir dönem öleceğini düşünmüş, doktorların çok şans vermediği bu tedaviler işe yaramaz diye korkarak üç çocuğunu annesiz bırakmaktan korkarak çok gözyaşı dökmüştü.

Ağır tedavileri sırasında gözyaşlarıyla “Çocuklarımı şimdiden yokluğuma alıştırmaya çalışıyorum” diyen ünlü oyuncu adeta bir mucizeyi yaşadı ve doktorların çabasıyla en sonunda kanseri yenmeyi başardı.

Artık hastalığı remisyon aşamasına giren yani geçen ekim ayından beri vücudunda “tespit edilebilir kanser hücresi” bulunmayan Teddi Mellencamp yine de rahat bir nefes almış değil.

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Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için haftalık immünoterapi tedavileri almaya devam eden ünlü oyuncu hastalığı önümüzdeki birkaç yıl boyunca yeniden ortaya çıkmazda doktorlarından kanserden tamamen kurtulduğuna dair bir haber alabilecek…