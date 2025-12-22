GÃ¶zleri, dudaklarÄ± ne yangÄ±nlara Ã§aÄŸÄ±rdÄ± 15 yÄ±l geÃ§ti, onlarÄ±n yeri dolmadÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:
Halit Ziya UÅŸaklÄ±gil'in Ã¼nlÃ¼ eserinden uyarlanan AÅŸk-Ä± Memnu, TÃ¼rk TV tarihinin en Ã§ok izlenen dizilerinden biri olarak tarihe geÃ§ti.
SonrasÄ±nda da durum deÄŸiÅŸmedi... YÄ±llar yÄ±lÄ± dizinin tekrarlarÄ± ekrana geldi. Her seferinde de izlenme rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±... Ã–zetlemek gerekirse AÅŸkÄ± Memnu, dizi tarihinde eÅŸine az rastlanan bir baÅŸarÄ±ya imzasÄ±nÄ± attÄ±.
Dizinin bazÄ± replikleri ise yine dilden dile dolanÄ±yor. Bunlar Ã¶ylesine ustaca yazÄ±lmÄ±ÅŸ diyaloglarda yer alÄ±yor ki dizinin final yapmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 15 yÄ±l geÃ§miÅŸ olsa da hala dillerden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor bu replikler.
Gelin bir hatÄ±rlayalÄ±m o Ã¼nlÃ¼ replikleri...
Â NE BÄ°Ã‡Ä°M BÄ°R OYUN BU BÃ–YLE
"Sen bana ne yapÄ±yorsun BehlÃ¼l? En Ã§ok yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±n anda piÅŸman olup geri Ã§ekiliyorsun... Kendini aklamak iÃ§in beni suÃ§luyorsun... Sonra engel olamayÄ±p tekrar kendine geliyorsun... Ne biÃ§im bir oyun bu bÃ¶yle?"
Ã–RDEK AÄ°LESÄ° GÄ°BÄ°
"Birlikte 'yaÅŸayacaÄŸÄ±z' dedim; Ã¶rdek ailesi gibi her yere beraber gideceÄŸiz demedim!"
Â TANGO GÄ°BÄ°YÄ°Z
"Biz tango gibiyiz, bir yakÄ±nlaÅŸÄ±p bir uzaklaÅŸÄ±yoruz... Åžundan eminim ki iÃ§imizdeki mÃ¼zik bitene kadar pistten Ã§ekilmeyeceÄŸiz!"
Â ALEVÄ°N TAM ORTASINA
"Biraz Ã¶nce ateÅŸe uzattÄ±m elimi, alevin tam ortasÄ±na... Bu bir yangÄ±n, yanÄ±yorum ama acÄ±yÄ± hissetmiyorumâ€¦"
Â BEYNÄ°M SUÃ‡LU, YÃœREÄžÄ°M SUÃ‡LU
"Ã‡ok acÄ± Ã§ekiyorum... Beynim suÃ§lu, yÃ¼reÄŸim suÃ§lu; keÅŸkenin ne demek olduÄŸunu en Ã§ok bu gece hissettim..."
Â ATEÅžE YÃœRÃœYORUM
"AteÅŸe yÃ¼rÃ¼yorum, pervane gibi dÃ¶ne dÃ¶ne yanacaÄŸÄ±mÄ± biliyorum... Ama ilk defa ateÅŸi hissettim yÃ¼zÃ¼mde, ellerimde ve tÃ¼m bedenimde..."
Ã–LÃœYORUM, ANLASANA
"Ã–lÃ¼yorum anlasana! GÃ¶zlerimin Ã¶nÃ¼nde birbirlerini seviyorlar... Ben iÅŸkenceler iÃ§inde kÄ±vranÄ±rken onlarÄ±n mutluluÄŸundan Ã¶lÃ¼yorum; anne ben Ã¶lÃ¼yorum yardÄ±m et!"
Â BENÄ°, BENÄ° BÄ°HTER'Ä°NÄ°!
Beni... Beni, Bihter'ini!
Â APTALLIK ETME
Sen Bihter Ziyagil'sin aptallÄ±k etme!
BEHLÃœL KAÃ‡AR
Ve tabii yÄ±llarca BehlÃ¼l karakterinin sÃ¶ylediÄŸi ve final bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne de damga vuran o sÃ¶zler: BehlÃ¼l KaÃ§ar!
ASLINDA BU Ä°KÄ°NCÄ° UYARLAMA
AÅŸk-Ä± Memnu, modern Ã§aÄŸlarda ekrana gelen en Ã¼nlÃ¼ yerli dizilerden biri olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±. Ama onunla ilgili baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha var.
Halit Ziya UÅŸaklÄ±gil'in eseri aslÄ±nda bundan yÄ±llar Ã¶nce 1975'te ilk olarak ekrana uyarlanmÄ±ÅŸtÄ±. YÃ¶netmenliÄŸini Halit RefiÄŸ'in Ã¼stlendiÄŸi yapÄ±m, TÃ¼rk TV tarihinin ilk yerli dizisi olarak da tarihe geÃ§ti.
O yapÄ±mda Bihter karakterini MÃ¼jde Ar, BehlÃ¼l karakterini Salih GÃ¼ney, Nihal'i de ItÄ±r Esen oynuyordu dizide. Neriman KÃ¶ksal, ÅžÃ¼kran GÃ¼ngÃ¶r, Ã‡olpan Ä°lhan, Murat Erton, Suna Keskin, Ersin Pertan dizide rol alan oyuncular. Ä°lk AÅŸk-Ä± Memnu, 33'er dakikalÄ±k altÄ± bÃ¶lÃ¼m halinde ekrana geldi.
Ã–LÃœM YIL DÃ–NÃœMÃœNDE ANILIYOR
Bu ilk uyarlamadan tam Tam 33 yÄ±l sonra aynÄ± eser daha Ã§aÄŸdaÅŸ bir yorumla ekrana geldi. Bu kez Hilal Saral'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi dizi 2008 ile 2010 arasÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla izlenme rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±.
YabancÄ± Ã¼lkelere satÄ±ldÄ±, sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde uyarlamalarÄ± Ã§ekildi.Bu yeni yorumda Beren Saat, KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ, Hazal Kaya, SelÃ§uk YÃ¶ntem, Nebahat Ã‡ehre, Zerrin Tekindor'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu kalabalÄ±k bir kadro rol aldÄ±.
Â Dizi, 24 Haziran 2010'da final yaptÄ±. Seyirci Ã¼zerinde Ã¶yle etkili oldu ki, her yÄ±l aynÄ± tarihte yani dizinin Bihter karakterinin canÄ±na kÄ±ydÄ±ÄŸÄ± final bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± tarihte seyirci sosyal medyada bu unutulmaz karakteri anÄ±yor.
