GÃ¶zleri, dudaklarÄ± ne yangÄ±nlara Ã§aÄŸÄ±rdÄ± 15 yÄ±l geÃ§ti, onlarÄ±n yeri dolmadÄ±

Halit Ziya UÅŸaklÄ±gil'in Ã¼nlÃ¼ eserinden uyarlanan AÅŸk-Ä± Memnu, TÃ¼rk TV tarihinin en Ã§ok izlenen dizilerinden biri olarak tarihe geÃ§ti.

SonrasÄ±nda da durum deÄŸiÅŸmedi... YÄ±llar yÄ±lÄ± dizinin tekrarlarÄ± ekrana geldi. Her seferinde de izlenme rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±... Ã–zetlemek gerekirse AÅŸkÄ± Memnu, dizi tarihinde eÅŸine az rastlanan bir baÅŸarÄ±ya imzasÄ±nÄ± attÄ±.

Dizinin bazÄ± replikleri ise yine dilden dile dolanÄ±yor. Bunlar Ã¶ylesine ustaca yazÄ±lmÄ±ÅŸ diyaloglarda yer alÄ±yor ki dizinin final yapmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 15 yÄ±l geÃ§miÅŸ olsa da hala dillerden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor bu replikler.

Gelin bir hatÄ±rlayalÄ±m o Ã¼nlÃ¼ replikleri...

Â NE BÄ°Ã‡Ä°M BÄ°R OYUN BU BÃ–YLE

"Sen bana ne yapÄ±yorsun BehlÃ¼l? En Ã§ok yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±n anda piÅŸman olup geri Ã§ekiliyorsun... Kendini aklamak iÃ§in beni suÃ§luyorsun... Sonra engel olamayÄ±p tekrar kendine geliyorsun... Ne biÃ§im bir oyun bu bÃ¶yle?"

Ã–RDEK AÄ°LESÄ° GÄ°BÄ°

"Birlikte 'yaÅŸayacaÄŸÄ±z' dedim; Ã¶rdek ailesi gibi her yere beraber gideceÄŸiz demedim!"

Â TANGO GÄ°BÄ°YÄ°Z

"Biz tango gibiyiz, bir yakÄ±nlaÅŸÄ±p bir uzaklaÅŸÄ±yoruz... Åžundan eminim ki iÃ§imizdeki mÃ¼zik bitene kadar pistten Ã§ekilmeyeceÄŸiz!"

Â ALEVÄ°N TAM ORTASINA

"Biraz Ã¶nce ateÅŸe uzattÄ±m elimi, alevin tam ortasÄ±na... Bu bir yangÄ±n, yanÄ±yorum ama acÄ±yÄ± hissetmiyorumâ€¦"

Â BEYNÄ°M SUÃ‡LU, YÃœREÄžÄ°M SUÃ‡LU

"Ã‡ok acÄ± Ã§ekiyorum... Beynim suÃ§lu, yÃ¼reÄŸim suÃ§lu; keÅŸkenin ne demek olduÄŸunu en Ã§ok bu gece hissettim..."

Â ATEÅžE YÃœRÃœYORUM

"AteÅŸe yÃ¼rÃ¼yorum, pervane gibi dÃ¶ne dÃ¶ne yanacaÄŸÄ±mÄ± biliyorum... Ama ilk defa ateÅŸi hissettim yÃ¼zÃ¼mde, ellerimde ve tÃ¼m bedenimde..."

Ã–LÃœYORUM, ANLASANA

"Ã–lÃ¼yorum anlasana! GÃ¶zlerimin Ã¶nÃ¼nde birbirlerini seviyorlar... Ben iÅŸkenceler iÃ§inde kÄ±vranÄ±rken onlarÄ±n mutluluÄŸundan Ã¶lÃ¼yorum; anne ben Ã¶lÃ¼yorum yardÄ±m et!"

Â BENÄ°, BENÄ° BÄ°HTER'Ä°NÄ°!

Beni... Beni, Bihter'ini!

Â APTALLIK ETME

Sen Bihter Ziyagil'sin aptallÄ±k etme!

BEHLÃœL KAÃ‡AR

Ve tabii yÄ±llarca BehlÃ¼l karakterinin sÃ¶ylediÄŸi ve final bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne de damga vuran o sÃ¶zler: BehlÃ¼l KaÃ§ar!

ASLINDA BU Ä°KÄ°NCÄ° UYARLAMA

AÅŸk-Ä± Memnu, modern Ã§aÄŸlarda ekrana gelen en Ã¼nlÃ¼ yerli dizilerden biri olarak hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±. Ama onunla ilgili baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha var.

Halit Ziya UÅŸaklÄ±gil'in eseri aslÄ±nda bundan yÄ±llar Ã¶nce 1975'te ilk olarak ekrana uyarlanmÄ±ÅŸtÄ±. YÃ¶netmenliÄŸini Halit RefiÄŸ'in Ã¼stlendiÄŸi yapÄ±m, TÃ¼rk TV tarihinin ilk yerli dizisi olarak da tarihe geÃ§ti.

O yapÄ±mda Bihter karakterini MÃ¼jde Ar, BehlÃ¼l karakterini Salih GÃ¼ney, Nihal'i de ItÄ±r Esen oynuyordu dizide. Neriman KÃ¶ksal, ÅžÃ¼kran GÃ¼ngÃ¶r, Ã‡olpan Ä°lhan, Murat Erton, Suna Keskin, Ersin Pertan dizide rol alan oyuncular. Ä°lk AÅŸk-Ä± Memnu, 33'er dakikalÄ±k altÄ± bÃ¶lÃ¼m halinde ekrana geldi.

Ã–LÃœM YIL DÃ–NÃœMÃœNDE ANILIYOR

Bu ilk uyarlamadan tam Tam 33 yÄ±l sonra aynÄ± eser daha Ã§aÄŸdaÅŸ bir yorumla ekrana geldi. Bu kez Hilal Saral'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi dizi 2008 ile 2010 arasÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla izlenme rekorlarÄ± kÄ±rdÄ±.

YabancÄ± Ã¼lkelere satÄ±ldÄ±, sÄ±nÄ±r Ã¶tesinde uyarlamalarÄ± Ã§ekildi.Bu yeni yorumda Beren Saat, KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ, Hazal Kaya, SelÃ§uk YÃ¶ntem, Nebahat Ã‡ehre, Zerrin Tekindor'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu kalabalÄ±k bir kadro rol aldÄ±.

Â Dizi, 24 Haziran 2010'da final yaptÄ±. Seyirci Ã¼zerinde Ã¶yle etkili oldu ki, her yÄ±l aynÄ± tarihte yani dizinin Bihter karakterinin canÄ±na kÄ±ydÄ±ÄŸÄ± final bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± tarihte seyirci sosyal medyada bu unutulmaz karakteri anÄ±yor.

