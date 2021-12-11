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Gözde Seda Altuner Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu oldu... Sadakatsiz’in Gönülü Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında?

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Gözde Seda Altuner Arda ile Omuz Omuzanın bu haftaki konuğu oldu... Sadakatsiz’in Gönülü Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında

Sadakatsiz dizisinin Gönül'ü Gözde Seda Altuner Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu oldu. Gözde Seda Altuner, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Ahtapot Risotto" yapmaya çalışacak. Peki, Sadakatsiz’in Gönülü Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında?

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Sadakatsiz'de Gönül karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner, 1982 yılında dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Seda Altuner, oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu. İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra bir çok sinema ve dizi projesinde rol aldı.

Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.

Gözde Seda Altuner'in yer aldığı projeler

2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)
2018 – Söz Vermiştin (Bilge)
2018 – Avlu
2018 – Street / Cadde (Kısa Film)
2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)
2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)
2013 – Celal ile Ceren
2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)
2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki
2009 – Çılgın Kanal (Sevcan)
2009 – Melekler ve Kumarbazlar
2008 – İş Arıyoruz (Pelin)
2007 – Hayat Kavgam
2007 – Eşref Saati (Lütfiye)
2005 – Ev Hapsi

Haberle ilgili daha fazlası:
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