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Televizyon
Haber Giriş: 17.08.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

Gözde Kansu kimdir, Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı?

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Gözde Kansu kimdir, Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı?
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Kuaförüm Sensin’de flaş bir ayrılık yaşandı. Yarışmacıların, hatta jüri üyelerinin değiştiği Kuaförüm Sensin’de uzun süredir sunuculuk yapan Gözde Kansu, ayrılık kararı aldı. Gözde Kansu’nun ayrılığı ardından programa 1 hafta ara verildi. Peki, Gözde Kansu kimdir, Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı?

Kuaförüm Sensin’in en son 7 Ağustos’ta yayınlanan bölümünde Gözde Kansu’nun vedası damga vurdu. Kansu, yarışmanın sunuculuğunu bırakacağını açıkladı. Kısa süre için başladığı programda uzun süre kaldığını ifade eden Gözde Kansu, ayrılık nedenini açıklarken zaman zaman duygusallaştı.

Gözde Kansu, asıl işi olan oyunculuğa dönmek için Kuaförüm Sensin'den ayrılma kararı aldı. Gözde Kansu, kararını şu sözlerle dile getirdi: “Bu program bana teklif edildiğinde 40 günlük bebekti. Bir baktım 300 küsur bölüm oldu. Fakat ben mesleğimi, tiyatro sahnelerini özledim. Benim dizi setlerine dönmem gerekiyor, çünkü çok özledim işimi. İzninizi istiyorum, benden bu kadar.”

GÖZDE KANSU KİMDİR?

Gözde Kansu (d. 23 Ağustos 1980, İzmir), Türk oyuncu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyuncu Dükkanı adlı kast ajansındadır. Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.

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