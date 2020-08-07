Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu 'Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı?

Oyunculuğa baleyle başladı. Daha sonraları okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekipleri ile çalıştı ve sonra onların Antalya turnelerine davet edildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı.

Gözde Kansu 'Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı?

Gözde Kansu 'Kuaförüm Sensin' isimli programdan ayrılması ile gündeme geldi. Kansu yaptığı açıklamada, ayrılış sebebin yanlış anlaşılmamasını istediğini ve gelecek dönemde oyunculuğa geri dönmek istediği için ayrılık kararı aldığını açıkladı