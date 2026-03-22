Göz bebeği oğlu onu hoyratça can evinden vurdu... Acısını milyonluk bahçesinde unutuyor: Toprak en sadık dostu oldu!

Spice Girls grubuyla ünlenen karısı Victoria Beckham ile birlikte yaklaşık 700 milyon dolarlık bir imparatorluğun sahibi artık 50 yaşındaki David Beckham.

Futbolcu olarak kazandığı şöhretini şimdi farklı alanlarda değerlendiren Beckham, sadece maddi varlığıyla değil dört çocuklu mutlu ailesiyle de biliniyordu.

Büyük oğlu Brooklyn'in, Amerikalı milyarder Nelson Peltz'in kızı Nicola ile evlenmesinden sonra ailesi dağıldı...

İşin bu kısmını herkes biliyor. Bin bir emekle büyüttükleri ilk göz ağrıları Brooklyn, ailesine sırtını döndü, resti çekti.

Elbette bu durum hem Victoria'yı hem de David'i can evinden vurdu.

ACISI HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞMASINA ENGEL DEĞİL

Ama diğer yandan futbol sahalarındaki direncini hayatta da elden bırakmadı David Beckham. Karısı ve yanında kalan diğer üç çocuğuyla yine hayallerinin peşinden koşuyor.

Kalbinin bir yanı Brooklyn nedeniyle ağrısa da onun durup kendini üzüntüye kaptıracak zamanı da yok niyeti de.

Daha geçen yıl en büyük hayallerinden birini gerçekleştirip "Sir" unvanı alan David Beckham özellikle son günlerde büyük bir heyecan dalgasına teslim etti kendini...

Son yıllarda büyük bir ciddiyetle eğildiği bahçecilik ile ilgili bu da.





ELLERİ TOPRAKLA BULUŞTU HUZURU BULDU

Ünlülerin gözde kentten kaçış rotası Cotswolds'ta kendince bahçıvanlık yapan David, hayatının bütün günlük dertlerini de orada unutuyor.

Bir başka deyişle elleri toprakla buluştu, huzuru buldu.

David Beckham, şimdi de bahçecilik konusunda bir hayalini gerçekleştirme peşinde. Bu alanda İngiltere'de düzenlenen en önemli etkinliklerden biri olan Chelsea Çiçek Şovu'na hazırlanıyor.

David Beckham, bu şov için zaten yakın bir ilişki içinde olduğu Kral Charles'ın vakfı için bir çalışma yapıyor.

The King's Foundation ile birlikte Chelsea Çiçek Şovu kapsamında bir bahçe hazırlayacak David Beckham.





BAHÇECİLİK UZMANIYLA İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

Onu konusunda uzman olan Alan Titchmarch eşlik edecek.

Bu bahçenin ilginç bir adı da var: Meraklı Bahçe... Amaç da bahçıvanlığa yeni başlayan birinin bakış açısını yakalamak.

David Beckham, bu sayede kendisini bahçe yapmaya, sebze, meyve ve çiçek yetiştirmeye iten o coşkuyu da yansıtacak.

Aslına bakılırsa Kral Charles ile David Beckham arasındaki ortak nokta sadece evlatları Prens Harry ve Brooklyn Beckham'ın ailelerine sırt çevirmesi değil.

Her ikisi de bahçeciliğe meraklı. Hatta Kral Charles, iki yıl önce David'i Highgrove'daki bahçelerini ezmeye de davet etmişti.

Evlatlarıyla başı dertte olan iki baba şimdi de Chelsea Çiçek Şovu (Chelsea Flower Show) kapsamında yeniden işbirliğine girişiyorlar.





HOBİSİNİN MERKEZİ MİLYONLUK KIR EVİNİN ARAZİSİ

David Beckham'ın bahçecilik tutkusunun merkezi Costwolds'taki milyonluk kır evi. David'in canla başla çalıştığı bu bahçe ünlü çiftin Cotswold'daki 12 milyon sterlinlik evlerini çevreleyen arazide yer alıyor.

Daha önce de yine sosyal medyadan paylaştığına göre David, bahçesinde patates, lahana, havuç ve karnabahar gibi sebzeler de yetiştiriyor.

Bunların yanı sıra Victoria ve David Beckham, çiftliklerinde geniş bir tavuk kümesine de yer verdi.

Beckham çiftinin bir de Cotswold'da ahırdan bozma bir kır evi bulunuyor. Ama tabii "ahırdan bozma" kısmı lafın gelişi.





BÜYÜK BİR TADİLATTAN GEÇTİ

Çift burayı aldığında burası gerçekten de eski bir ahırdı. Fakat sonra yoğun bir renovasyon faaliyetinden sonra 9 odalı bir kır evine dönüştü. Aile, yeni yıl, doğum günü gibi kutlamaları genellikle bu evde yapıyor.

Ev kelimenin tam anlamıyla eski ile yeninin ustaca birleşimini sergiliyor. Tarihselliğin içine modern dokunuşlar katılmış

Kır evinin oturma odası güneşin ışıklarıyla yıkanıyor. Geniş camlı kapı ise önündeki geniş bahçeye açılıyor.

Kır evinin iç kısmında büyük bir şömine ve tuğla duvarlar yer alıyor. Bahçe ise barbekü partileri için.

TEK KIZI İÇİN GÜL BİLE YETİŞTİRİYOR

Beckham ailesinin kır evinin bahçesinde turp ve soğan gibi sebzelerin yanı sıra kızları Harper için dikilen güllerin de bulunduğu türlü türlü çiçekler de yer alıyor.

Bu arada Beckham, bahçesinde tavuk besleyip arıcılık da yapıyor.

Ayrıca bir gölet, ördek evi ve ateş çukurları Beckham ailesinin bahçesinin keyifli alanlarından.





David ve Victoria'nın dört çocuğunun en büyüğü olan Brooklyn, Nicola Peltz ile evlendikten sonra çok değişti. Hatta bu yılın ilk ayında zehir zemberek bir sosyal medya paylaşımı yapıp onlarla bağlantısını kesti.





Yine de bu durum David'in hayallerinin peşinden koşmasını engellemedi. Geçen yıl şövalye ilan edildi ve Sir unvanı aldı. Ama oğlu ile küslüğü bu sevinci bile gölgeledi.





David, hayatın dertlerinden milyonluk kır evinin bahçesinde toprakla haşır neşir olarak uzaklaşıyor.