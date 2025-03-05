GÃ¶z pÄ±narlarÄ±nda iki damla yaÅŸ takÄ±ldÄ± kaldÄ±... AkÄ±p gitmesinler diye durmadan yutkundu

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Bu durum ona sinema kariyerinde belli bir ayrÄ±calÄ±k saÄŸladÄ± elbette. Ama belki de sahip olduÄŸu Ã§arpÄ±cÄ± fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ kadar deÄŸil.

Ä°ki boÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼nyanÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± erkeklerinden biri olarak bilinen Brad Pitt ile evlendi. ÃœÃ§Ã¼ biyolojik Ã¼Ã§Ã¼ de evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuk sahibi oldu.

Ama elbette insan Ã§ok gÃ¼zel, Ã§ok Ã¼nlÃ¼ ve Ã§ok zengin de olsa hiÃ§bir ÅŸey gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi deÄŸil... Angelina Jolie'nin de bu konuda ayrÄ±calÄ±ÄŸÄ± yok... Bir nokta geliyor hayat en 'seÃ§ilmiÅŸ' insanlara bile gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶steriyor.Â

DÃ¼nyadaki bazÄ± evlilikler gibi Brangelina'nÄ±n yuvasÄ± da daÄŸÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte Ã¶zellikle de o sÃ¼reÃ§te Angelina iÃ§in hayat giderek zorlaÅŸtÄ±.

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EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° BÄ°TTÄ°, KENDÄ°SÄ°NÄ° MESLEÄžÄ°NE VE Ã‡OCUKLARINA ADADI

Tam sekiz yÄ±l boyunca Brad Pitt ile boÅŸanmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Sonunda o da oldu ama geride her ikisi iÃ§in de bu zorlu sÃ¼recin bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± bir yorgunluk kaldÄ±.

Tabii Angelina'nÄ±n hayatÄ±na da biraz daha yakÄ±ndan bakÄ±nca o kadar da gÃ¼llÃ¼k gÃ¼listanlÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Annesi Marcheline Bertrand'Ä± henÃ¼z 54 yaÅŸÄ±nda kaybetti. BabasÄ± Jon Voight ile arasÄ± yÄ±llardÄ±r tam olarak dÃ¼zelmedi.

AltÄ± Ã§ocuÄŸundan Pax Thien, delikanlÄ±lÄ±k Ã§aÄŸÄ±nda ve elektrikli motosikletiyle durmadan kaza yapÄ±yor.

Eski kocasÄ± Brad Pitt, kendisine yeni bir hayat arkadaÅŸÄ± buldu ama kendisi hala yalnÄ±z ve kendini altÄ± Ã§ocuÄŸuna adamÄ±ÅŸ durumda.

ONLARLA GÃœLÃœP ONLARLA AÄžLIYOR

Ä°ÅŸin aslÄ± Hollywood'un en Ã¼nlÃ¼ ve zengin yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Angelina Jolie'nin de bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±, kendisi gibi yuvasÄ± yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ milyonlarca kadÄ±n gibi Ã§ocuklarÄ±ndan ibaret bir sÃ¼redir.

Daha farklÄ± bir deyiÅŸle Jolie de Ã§ocuklarÄ±yla gÃ¼lÃ¼p onlarla duygulanÄ±p onlarla aÄŸlÄ±yor.

49 yaÅŸÄ±ndaki Angelina Jolie, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce yine altÄ± Ã§ocuÄŸundan biri olan Zahara sayesinde hem gururlu hem duygu dolu anlar yaÅŸadÄ±.

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Bunun nedeni de artÄ±k bir Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi olan Zahara'nÄ±n okuduÄŸu Spelman College'da Ã¼yesi olduÄŸu grubun temsilcisi olarak yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma.

2023 yÄ±lÄ±ndan bu yana aynÄ± okulda okuyan Zahara, Alabama'da bir otelde dÃ¼zenlenen etkinlikte bir konuÅŸma yaptÄ±.

KIZINI DÄ°NLERKEN DUYGULANDI

EtkinliÄŸin ana konuÅŸmacÄ±sÄ± olan Zahara, kadÄ±nlarÄ±n Ã¶zel durumlarÄ±yla ilgili bir konuÅŸma yaptÄ±.

DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok bÃ¶lgesinde milyonlarca kadÄ±nÄ±n periyod dÃ¶nemlerinde gerekli malzemeleri bulamamasÄ±na, bu konuda herhangi bir eÄŸitim almamasÄ±na, yeterli hijye ÅŸartlarÄ±na sahip olmamasÄ±na deÄŸindi 20 yaÅŸÄ±ndaki Zahara konuÅŸmasÄ±nda.

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GenÃ§liÄŸinden bu yana insan haklarÄ± konusunda duyarlÄ± olan, uzun yÄ±llar BirleÅŸmiÅŸ Milletler'le Ã§alÄ±ÅŸan Jolie de kÄ±zÄ±nÄ±n konuÅŸmasÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir gururla izledi.

Zahara konuÅŸurken Angelina Jolie'nin bir yandan gÃ¼lÃ¼mserken bir yandan da duygusallaÅŸtÄ±ÄŸÄ± hatta gÃ¶zlerinin dolduÄŸu da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

KonuÅŸmasÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra yanÄ±na gidip oturan kÄ±zÄ± Zahara'ya sevgi dolu bakÄ±ÅŸlarÄ± da objektiflere takÄ±ldÄ± Angelina Jolie'nin.

YEDÄ° AYLIKKEN EVLAT EDÄ°NDÄ°

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir hatÄ±rlatma yapalÄ±m... Jolie, kÄ±zÄ± Zahara'yÄ± henÃ¼z 7 aylÄ±kken Etiyopya'dan evlat edinmiÅŸti.

Jolie, kÄ±zÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼p bu yaÅŸa getirdi ama arada kimi zorluklar da yaÅŸadÄ±.

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Bunlar arasÄ±nda en kÃ¶tÃ¼sÃ¼ de 2007 yÄ±lÄ±nda Zahara'nÄ±n gerÃ§ek annesinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ydÄ±.

Daha da Ã¶tesinde onu geri istediÄŸini sÃ¶ylemesi Jolie'ye ve o dÃ¶nemde birlikte olduÄŸu Brad Pitt'e soÄŸuk terler dÃ¶ktÃ¼rdÃ¼.

KIZINI GERÄ° Ä°STEDÄ°

Bundan yÄ±llar sonra 2015'te Zahara'nÄ±n Ã¶z annesi olduÄŸunu ileri sÃ¼ren Lentewab Dawit Lebiso adlÄ± kadÄ±n "KÄ±zÄ±mÄ± geri istiyorum" diye ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

GenÃ§ kadÄ±nÄ±n "KÄ±zÄ±mÄ± istiyorum. Ben ve bÃ¼yÃ¼kannesi onun buraya gelmesini ve kimliÄŸini yeniden bulmasÄ±nÄ± istiyoruz" dediÄŸi haberleri basÄ±na yansÄ±dÄ±.

Africa Ccho adlÄ± gazetenin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re kÄ±zÄ±nÄ± evlatlÄ±k vermek iÃ§in herhangi bir belge imzalamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu olayÄ±n kendisinin bilgisi ve onayÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini de ileri sÃ¼rdÃ¼.

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Fakat Zahara kendisini evlat edinen annesi Angelina Jolie'nin yanÄ±nda kaldÄ± ve onun sunduÄŸu imkanlarla bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

KALÃ‡ASINDAN AMELÄ°YAT GEÃ‡Ä°RDÄ°

Zahara, 2020 yÄ±lÄ±nda da Ã¶nemli bir operasyon iÃ§in ameliyat masasÄ±na yattÄ±. Ondan Ã¶nce Jolie, aslÄ±nda yÃ¼rÃ¼mesi gereken bir yaÅŸa gelmesine raÄŸmen kÄ±zÄ±nÄ± kucaÄŸÄ±nda taÅŸÄ±masÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã§ok konuÅŸuluyordu. Bunun nedenini de gÃ¼zel yÄ±ldÄ±z 2020 yÄ±lÄ±nda Time dergisi iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir makalede anlattÄ±.

Jolie, o makalesinde Zahara'nÄ±n kalÃ§asÄ±ndan operasyon geÃ§irdiÄŸini belirtti. Hatta aynÄ± dÃ¶nemde bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Shiloh da koltuk deÄŸneÄŸiyle yÃ¼rÃ¼mesini gerektiren bir ameliyat geÃ§irmiÅŸti.

Jolie onun nedenini aÃ§Ä±klamasa da kÄ±zÄ± Zahara'nÄ±n kalÃ§asÄ±nda doÄŸuÅŸtan gelen bir bozukluk olduÄŸunu bu yÃ¼zden bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu arada Zahara'nÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk saÄŸlÄ±k sorunu bu deÄŸildi. Daha bebekken kolunda raÅŸitizme baÄŸlÄ± bir hastalÄ±k tespit edildi.

DoÄŸduÄŸu ve altÄ± aylÄ±k olana kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Etiyopya'daki koÅŸullarÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± beslenme bozukluÄŸu da Zahara'nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkilemiÅŸti.

Ama Jolie onu evlat edindikten sonra bÃ¼tÃ¼n bu sorunlara da teker teker Ã§are bulundu.

BABASININ SOYADINI Ä°STEMEDÄ°ÄžÄ°NÄ° AÃ‡IK AÃ‡IK Ä°LAN ETTÄ°

Tam adÄ±yla Zahara Marley, geÃ§en yÄ±l okuduÄŸu okulda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte babasÄ±nÄ±n soyadÄ± olan Pitt'i istemediÄŸini tÃ¼m dÃ¼nyaya ilan etti.

Kendini "Benim adÄ±m Zahara Marley Jolie diye tanÄ±tan Zahara, bu ÅŸekilde boÅŸanma savaÅŸÄ±nda annesinin yanÄ±nda olduÄŸunu da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

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