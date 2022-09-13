Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Görüntüleri tepki çekmişti... Masterchef Murat aylar sonra ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Murat Özdemir#Masterchef Murat#Murat Özdemir Kimdir
Görüntüleri tepki çekmişti... Masterchef Murat aylar sonra ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 10:54

MasterChef yarışmasıyla adını duyuran ardından bir papağana işkence yaptığı görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir aylar sonra ortaya çıktı.

Haberin Devamı

MasterChef yarışmasında yer alan Murat Özdemir tutarsız davranışları sonrası yarışmadan elenmişti. Daha sonra bir papağa işkence yaptığı görüntülerle gündeme gelen Özdemir, şikayetler üzerine gözaltına alınmış ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı.

Görüntüleri tepki çekmişti... Masterchef Murat aylar sonra ortaya çıktı

Uzun süredir sessizliğini koruyan Özdemir, kendisine yeni bir iş buldu. Şu sıralar Bolu'da lokma arabası işleten Özdemir, cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı gerçekleştiriyor.

Gözden Kaçmasın

Yine Murat Özdemir yine olay Polislerle tartıştı, canlı yayın yaptı
#MURAT ÖZDEMİR#BOLU
Yine Murat Özdemir yine olay! Polislerle tartıştı, canlı yayın yaptıHürriyet LogoHürriyet.com.tr

NE OLMUŞTU?

Murat Özdemir'in eline aldığı bir papağana yaptığı işkence görüntüleri büyük tepki toplamıştı. Eline aldığı papağanın boğazını sıkarak işkence yapan Özdemir için sosyal medya kullanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresine çok sayıda şikayette bulunmuştu.

Haberin Devamı

Türkiye'nin tepkisini çekenÖzdemir önce gözaltına alınmış daha sonra da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmişti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Özdemir#Masterchef Murat#Murat Özdemir Kimdir

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Felaketlerle dolu annus horribiliste ne olmuştu Kraliçe 2. Elizabethin hayatında 6 önemli dönüm noktası...

Felaketlerle dolu 'annus horribilis'te ne olmuştu? Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatında 6 önemli dönüm noktası...

#Kraliçe 2. Elizabeth
Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellanın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

Bundan tam 500 yıl önce tarih yazıldı ama... Macellan'ın seferinin hiç bilinmeyen karanlık yüzü...

#Ferdinand Macellan
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles