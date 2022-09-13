Görüntüleri tepki çekmişti... Masterchef Murat aylar sonra ortaya çıktı!

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MasterChef yarışmasında yer alan Murat Özdemir tutarsız davranışları sonrası yarışmadan elenmişti. Daha sonra bir papağa işkence yaptığı görüntülerle gündeme gelen Özdemir, şikayetler üzerine gözaltına alınmış ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı.

Uzun süredir sessizliğini koruyan Özdemir, kendisine yeni bir iş buldu. Şu sıralar Bolu'da lokma arabası işleten Özdemir, cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı gerçekleştiriyor.

NE OLMUŞTU?

Murat Özdemir'in eline aldığı bir papağana yaptığı işkence görüntüleri büyük tepki toplamıştı. Eline aldığı papağanın boğazını sıkarak işkence yapan Özdemir için sosyal medya kullanıcıları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter adresine çok sayıda şikayette bulunmuştu.

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Türkiye'nin tepkisini çekenÖzdemir önce gözaltına alınmış daha sonra da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmişti.