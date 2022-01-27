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Görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay hayatını kaybetti... Ertunç Şenkay kimdir?

#Ertunç Şenkay#Ertunç Şenkay Kimdir#Ertunç Şenkay Öldü
Görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay hayatını kaybetti... Ertunç Şenkay kimdir

Görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay 75 yaşında hayata veda etti. Usta yönetmenin bir süredir kalp damar hastalıkları sebebiyle tedavi görüyordu. Ertunç Şenkay'ın Benim Sinemalarım, 72. Koğuş, Devlerin Ölümü, Bekçiler Kralı gibi önemli filmlerde imzası var. İşte Ertunç Şenkay'ın biyografisi...

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Türk sinemasında önemli bir yere sahip olan, Yeşilçam'ın emektar isimlerinden Ertunç Şenkay hayatını kaybetti. Zafer Algöz, Şenkay'ın vefat haberini, "Küçük Dev Adam Ertunç Şenkay ardında sayısız ödül ve film bıraktı, veda etti bizlere. Mekanı Cennet Olsun" sözleriyle duyurdu.  

ERTUNÇ ŞENKAY KİMDİR?

Ertunç Şenkay 17 Mayıs 1948 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 16 yaşındayken Yıldız-Ören Film Stüdyosu’nda çalışmaya başlayan Şenkay, görüntü yönetmeni Salih Dikişci’nin asistanı olarak mesleğe adım ilk adımını attı. Ardından birçok yapımda görüntü yönetmenine asistanlık yaptı. 1978 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmiyle görüntü yönetmenliğine başladı. 

Benim Sinemalarım, 72. Koğuş, Devlerin Ölümü, Bekçiler Kralı gibi önemli filmlerde imzası bulunan Ertunç Şenkay, Altın Portakal En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü 5 kez (1990 1991, 1995, 1998, 2001) kazanmıştı. 

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