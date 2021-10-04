Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Görümce filmi yeniden ekrana geliyor!

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2016 yılında vizyona giren ve başrollerinde pek çok ünlü ismin yer aldığı Görümce filminin konusu, film televizyon ekranlarında yayınlandığı günlerde merak konusu oluyor. Öte yandan Görümce filmi oyuncuları da sıklıkla sorgulanıyor. Peki, Görümce filminin konusu ne? İşte, Görümce filmi konusu ve başrol oyuncuları...

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme alıp başrolünde oynadığı filmde, Özay ile birlikte Eda Ece, Buğra Gülsoy, Zeynep Kankonde, Dilşah Demir ve Danilo Zanna gibi isimler kamera karşısına geçti.

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU

Yeliz, erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü nedeniyle iki kardeş birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Ahmet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayırmaktır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar.

Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz’i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de Deniz'i de, Ahmet'i de türlü komik maceralar beklemektedir.

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GÖRÜMCE FİLMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Görümce filmi 4 Ekim Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanacak. Aynı zamanda 22:15'de de tekrarı ile izleyenlerinde karşısında olacaktır.