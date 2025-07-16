Görkemli bir düğünle evlenmişlerdi... 'Oğlumuza kız kardeş geldi'... Dört yılda dört kişi oldular

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Diğer yandan bazı bebekler vardır ki onların doğumunu bütün dünya merakla bekler... Daha ilk nefeslerini alıp ilk çığlıklarını attıkları anda o bebeği ve ailesini hiç görmemiş ve görmeyecek olanlar bile neşeye boğulur.

İşte böyle bebeklerden biri de annesi ve babası tarafından sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Bu sözünü ettiğimiz bebek aslında teknik olarak bir kraliyet bebeği. Her ne kadar ailesinin tacı ve tahtı çoktan elden gitmiş olsa da babası hala bir kraliyet mensubu sayılıyor. Ona göre yaşıyor ve ona göre davranıyor.

Gelelim bu minik bebeğin kim olduğuna...

BABASI EN TRAJİK KRALİYET AİLESİNDEN GELİYOR

Tarihe meraklı olanlar Rus İmparatorluğu'nun son çarı Nikolai ve çekirdek ailesinin başına gelenleri zaten bilir.

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İşte ilk kez resmen kamuoyuyla tanışan bu bebek son çar Nikolai'nin soyundan gelen Grand Dük George Mihailoviç Romanov ile eşi Rebecca Bettarini'nin ikinci çocuğu.

2011 yılında Rusya'nın St. Petersburg kentinde evlenen Mihail ile Rebecca, ilk bebekleri olan oğulları Alexander'a 3 yıl önce kavuşmuştu.

Bu yılın haziran ayında da kızları dünyaya geldi. Böylece aile artık dört kişiye ulaşmış oldu.

Mihail ile Rebecca, resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla hem minik kızlarını dünyaya tanıttı hem de ismini ibir kez daha dünyaya duyurdu.

BİR ERKEK EVLATLARI VARDI... ŞİMDİ BİR DE KIZ GELDİ

Çiftin Instagram hesabında yaptığı paylaşıma göre minik kızın adı Kira Leonida Georgievna…

Babasının kucağında fotoğrafçı Alexey Maslov'un objektifine veren Kira'nın beyazlar içinde olduğu görüldü..

Belindeki geleneklere uygun pembe kurdele de dikkatlerden kaçmadı.

Bu paylaşıma Grand Dük George Mihailoviç Romanov ve Rebecca Bettarini'nin takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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KİRA BEBEK, HAZİRAN AYINDA DOĞDU

Mİnik kızın doğumu geçtiğimiz haziran ayında resmen duyurulmuştu.

Duyuruda "bebeğin 2 Haziran'da sabah 08:29'da dünyaya gözlerini açtığı belirtildi. Victoria ve George'un bebeklerine Kira Leonida adının verildiği bilgisi de açıklamada yer aldı. Ama o paylaşımda minik kızın fotoğrafı yer almadı.

Aslına bakılırsa halihazırda taçları ve tahtları olmasa da George Mihailoviç ve Rebecca Bettarrini, dünya kamuoyunun ilgisini çeken bir çift.

Bunun nedeni de elbette Grand Dük'ün ailesinin tarihsel bağları ve Rus Çarı Nikolai ile ailesinin hayata veda ediş biçimi.

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Kira bebeğin son Rus çarı ile bağlantısı, babaannesinden kaynaklanıyor.





BEBEĞİN BABASI, SON RUS ÇARININ SOYUNDAN GELİYOR

Bu durumla bağlantılı olarak George ile Rebecca'nın 2011'deki düğünü bile 104 yıl sonra Rusya'da yapılan ilk kraliyet düğünü olarak modern çağların tarih sayfalarında yerini aldı.

George Mihailoviç Romanov, 1918 yılında Bolşevikler tarafından tüm ailesiyle birlikte kurşuna dizilen son Çar 2. Nikolai'nin kuzeni Grand Dük Kirill'in torunu.

Damat Romanov'un annesi, Düşes Maria Vladimirovna Romanova da soyadını taşıdığı ailenin varisi olarak nitelendiriliyor.

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HAYATININ BÜYÜK BÖLÜMÜ ÜLKESİNDEN UZAKTA GEÇTİ

İspanya'da dünyaya gelen George Romanov, hayatının çoğunu Avrupa'da geçirdi İlk kez 1992 yılında Rusya'ya gitti. Şimdi ailesiyle birlikte Moskova'da yaşıyor.

Son yıllarda anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, 10 yıl romantik bir ilişki yaşadı. Bunun sonunda da evlendi.

Nişanları 2021'de duyuruldu, yüzükler Moskova'da takıldı. Sonra da St. Peterburg'daki St. Isaac Katedrali'nde hayatlarını resmen birleştirdi çift.

GELİNİN TACI UZUN UZUN KONUŞULDU

Bettarini'nin uzun kollu ve sade gelinliğinin kuyruğunda ise Romanov ailesinin altın rengi arması işlenmişti.

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Gelinliğin en çok dikkat çeken ayrıntılarından biri de Bettarini'nin tacıydı. Damat Grand Dük George Mikhailoviç'in hizmet ettiği Saint Petersburg Deniz Kuvvetleri'ne bir saygı niteliğinde olan bu taç ünlü tasarımcı Chaumet'nin imzasını taşıyor.