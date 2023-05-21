Görkemli açılışta Ajda Pekkan izdihamı

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Sezon açılışında Ajda Pekkan’ı ağırlayan Kuruçeşme Sahnesi, süperstarın ışığıyla parladı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sevincini hayranlarıyla birlikte kutlayan Pekkan, aralıksız 2,5 saat sahne aldığı konserde dinleyicilerini mest etti. 7 ‘den 77’ye binlerce müzikseverle dolan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu hem de ilk konser heyecanı bir arada yaşandı.

