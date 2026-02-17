×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Görkem Sevindik: Kadir’i oynadıkça keşfettim

Güncelleme Tarihi:

#Görkem Sevindik#Eşref Rüya#Kanal D
Görkem Sevindik: Kadir’i oynadıkça keşfettim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 09:59

GÖRKEM Sevindik, Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Eşref Rüya’da canlandırdığı Kadir’i L’Officiel Hommes dergisine anlattı.

Haberin Devamı

“Kadir’le tanıştığımda net bir duygu hissetmedim” itirafında bulunan oyuncu, “İçimde bir boşluk vardı. Bu beni hem tedirgin etti hem de heyecanlandırdı. Oynadıkça onun tepkilerini, suskunluklarını, öfkesini tanıdım. Karakterle birlikte ben de dönüşmeye başladım” dedi.

‘Eşref Rüya’nın başarısında büyük pay sahibi olan Sevindik, oyuncu ve izleyici olarak en çok neye dikkat ettiğini de anlattı:

“En çok samimiyete tutuluyorum. Hikâyenin büyük olması ya da iddialı bir yerden gelmesi gerekmiyor; niyetinin temiz ve sahici olması benim için çok önemli.”

Reyting rekortmeni ‘Eşref Rüya’ çarşamba akşamları Kanal D’de ekrana geliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Görkem Sevindik#Eşref Rüya#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!