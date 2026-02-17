Görkem Sevindik: Kadir’i oynadıkça keşfettim

Haberin Devamı

“Kadir’le tanıştığımda net bir duygu hissetmedim” itirafında bulunan oyuncu, “İçimde bir boşluk vardı. Bu beni hem tedirgin etti hem de heyecanlandırdı. Oynadıkça onun tepkilerini, suskunluklarını, öfkesini tanıdım. Karakterle birlikte ben de dönüşmeye başladım” dedi.

‘Eşref Rüya’nın başarısında büyük pay sahibi olan Sevindik, oyuncu ve izleyici olarak en çok neye dikkat ettiğini de anlattı:

“En çok samimiyete tutuluyorum. Hikâyenin büyük olması ya da iddialı bir yerden gelmesi gerekmiyor; niyetinin temiz ve sahici olması benim için çok önemli.”

Reyting rekortmeni ‘Eşref Rüya’ çarşamba akşamları Kanal D’de ekrana geliyor.