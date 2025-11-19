×
Görkem Sevindik: Jönlük değil, performans önemli

Güncelleme Tarihi:

#Görkem Sevindik#Eşref Rüya#Kadir Baba
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 12:34

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’da canlandırdığı Kadir karakteriyle büyük ses getiren Görkem Sevindik, samimi açıklamalarıyla ‘Kadir Baba’yı anlattı.

“KADİR ÇOK İYİ YAZILMIŞ BİR KARAKTER”

Eşref Rüya’da fenomen haline gelen Kadir karakterine hayat veren Görkem Sevindik, ilk kez kötü bir karakteri canlandırdığını belirterek şunları söyledi: Kadir kötü ama nedenlerinin farkındayız. Kaostan beslenen bir karakter. Seyirci sinir oluyor ama bir o kadar da seviyor. Kadir çok iyi yazılmış bir karakter. Kötü ama bir alt metni var, sevgisizlikten besleniyor. Kötülük yapmak keyifli değil ama o karakteri oynamak inanılmaz keyifli. Her bölümde biraz daha derinleşiyorum.

“SENİ BULUP PARÇALAYASIMIZ VAR”

Kadir karakterine gelen seyirci tepkilerinin hem sert hem sempatik olduğundan bahseden başarılı oyuncu, “Sokağa çıkınca ‘Kadir Baba hoş geldin’ diyorlar. ‘Seni bulup parçalayasımız var ama bir o kadar da tatlısın’ diyen çok kişi var” şeklinde konuştu.

 “JÖNLÜK DEĞİL, PERFORMANS ÖNEMLİ”

Hakan Gence’ye konuşan, yakışıklılığıyla da sanal medyada adından söz ettiren Sevindik, “Yakışıklıyım diyemem ama sempatik ve güler yüzlüyüm” diyerek mütevazılığını korudu: Jön olma gibi bir derdim hiç olmadı. Benim için önemli olan karaktere ruh katmak.

Eşref Rüya heyecan dolu bir bölümüyle bu akşam 20.00’de Kanal D’de…

