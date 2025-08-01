Soyunma odasına giren görevli neye uğradığını şaşırdı... İki ünlü sevgili film setinde aşk kaçamağında yakalanmış!

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Aslına bakılırsa film ya da dizi setleri de kelimenin tam anlamıyla ayrı bir dünya... Kimi aşklar orada doğuyor, bazen orada olanlar yüzünden evlilikler bitiyor...

Bazen de sette yaşanan 'gizli kapaklı' olaylar beklenmedik bir anda ortaya çıkıyor.

Tıpkı bir zamanların ünlü çiftinin film setinde yaptığı kaçamak gibi...

Üzerinden yıllar geçse de daha gencecik yaşta aşkın ateşine kapılıp yaptıkları kaçamak ortaya çıktı iki ünlü söz konusu olan.

İddialara göre o zamanlar daha kariyerlerinin başında olan iki ünlü, film setinde bir soyunma odasında aşk tazelerken set görevlisine yakalandı.

SET GÖREVLİSİ ONU ÇAĞIRMAK İÇİN SOYUNMA ODASINA GİRDİ

Bu ilginç öykünün kahramanları Gwyneth Paltrow ile son dönemde Jennifer Lopez ile boşanmasıyla konuşulan Ben Affleck.

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Artık hayranlarının ezbere bildiği gibi Paltrow, Brad Pitt ile yollarını ayırdıktan sonra Ben Affleck ile bir ilişki yaşadı.

İşte Amy Odell'ın kaleme aldığı Gwyneth : The Biography adlı kitaba göre de iki sevgili, aşklarının en ateşli döneminde film setinde Paltrow'a ayrılan soyunma odasında uygunsuz bir şekilde yakalandı.

Bütün bu olaylar da Aşık Shakespeare (Shakespeare in Love) adlı filmin setinde yaşandı.

Bakalım kitapta nasıl anlatılmış bu aşk kaçamağı: " Bir gün bir set görevlisi, Paltrow'u çekime çağırmak için soyunma odasına gitti. Kapı aralıktı. Set görevlisi de kapıyı çaldı ama yanıt beklemeden içeri girdi. O sırada da Paltrow'u Ben Affleck ile fazlasıyla samimi bir anda yakaladı. Ben de onun içeri girdiğini duyunca 'Şimdi değil' diye seslendi."

Gwyneth Paltrow ile Ben Affleck, Aşık Shakespeare adlı filmde Ben Affleck'in yanı sıra Judi Dench, Joseph Fiennes, Colin Firth'ün de yer aldığı bir kadroyla kamera karşısına geçiyordu.

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İLİŞKİLERİ UZUN ÖMÜRLÜ OLMADI

Paltrow ile Affleck, ilişkisi çok da uzun sürmedi. Affleck'in Paltrow'u aldatmasının bu ilişkinin bitmesine neden olduğu konuşuldu o dönemde.

Daha öncesinde Amy Odell'ın kitabında Paltrow ile Affleck ilişkisinin bitişine dair başka iddialar da vardı.

Bugün artık 50'li yaşlarında, başından bir evlilik geçmiş, ikincisini başarıyla sürdüren iki çocuk annesi bir yıldız Paltrow.

Her ne kadar, zaman zaman kendisi de bu konularda açıklamalar yapsa da geçmişte kalan özel hayatının bazı ayrıntıları, hakkında yazılan bir biyografi aracılığıyla yeniden gündeme geldi.

Gwyneth: The Biography adlı kitap, ünlü yıldızın kapalı kapılar ardındaki özel hayatıyla ilgili ayrıntıları gözler önüne serdi.

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Şu anda ikinci kocası Brad Falchuk ile evli olan Paltrow, gayet mutlu ve sakin bir hayat sürdürüyor. Ama gençlik yılları hiç öyle değildi.

Brad Pitt ile üç yıllık aşk yaşayan, nişanlanıp ayrılan Paltrow, sonrasında bir başka ünlü Ben Affleck ile birlikte oldu.

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KARMAŞIK BİR İLİŞKİLERİ VARDI

Amy Odell, kitabında Paltrow'un hem Brad Pitt hem de Ben Affleck ile ilişkisini masaya yatırdı. Brad Pitt ile aralarında, yetiştirilme tarzından kaynaklanan farklılıklar olduğunu Paltrow'un yakın arkadaşlarına anlattığını yazdı.

Ben Affeck ile yaşadığı ilişkinin bitme nedeni ise onun kitabında yer alan satırlara göre bambaşka.

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Yazar Amy Odell'in kaynaklarının anlattığına bakılırsa Ben Affleck ile Gwyneth Paltrow arasında fiziksel olarak karşı konulmaz bir çekim vardı. Üstelik Paltrow, Affleck ile baş başa geçirdiği saatleri seviyordu...

Ama yine de ciddi bazı sorunlar yaşıyorlardı.

Ben Affleck, o zamanlarda da kötü alışkanlıkların etkisi altındaydı... Alkol bağımlılığı vardı, üstelik kimi zaman kumar da oynuyordu. Dahası iddialara göre Paltrow'u da aldatmıştı.

İşte bütün bunlar da ilişkilerinin sonunu getirdi.

Yine de bu kadar değil, dahası da var!

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Kitabın ileri sürdüğüne göre Paltrow, Ben Affleck 'in kendisini aldattığını yakın çevresine ima etti.

Odell kitabında "Gwyneth ayrıldıktan sonra erkekleri sevdiğini... Hatta onlar yalan söyleyen, aldatan pislikler olmalarına rağmen onları yine de sevdiğini söylemişti" diye yazdı.

Aslında Paltrow, Affleck ile flört etmeye başladığında aktör, alkol ve kumar alışkanlıklarının pençesine düşmüştü... Buna rağmen Paltrow onun entelektüelliğinden ve zekasından etkilendi.

Diğer yandan arkadaşları da Paltrow'u, Affleck'in onun sevgisine yeteri kadar karşılık vermediği konusunda uyarıyorlardı.

Onlara göre Affleck, bazen sevgilisiyle birlikte olmak yerine erkek arkadaşlarıyla video oyunları oynamayı tercih ediyordu.

Paltrow ile Affleck, 1997 ile 2000 arasında birlikte oldu.





Affleck ile Paltrow'un 2000 yapımı Bounce adlı filmde de birlikte oynadığını hatırlatalım.