Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Görevimiz Tehlike 4 oyuncu kadrosu
Görevimiz Tehlike 4 filmi yeniden televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yaklaşık bir yıl süren filmin çekimlerinin ardından vizyona giren filmde Tom Cruise, Paula Patton gibi ünlü isimler rol alıyor. İşte Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve konusu…
Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında izleyiciler ile buluşmaya devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan Görevimiz Tehlike filminde Ethan Hunt ve arkadaşları, “Ghost Protocol” adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için mücadele verecekler.
GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 OYUNCULARI
Tom Cruise
Paula Patton
Simon Pegg
Jeremy Renner
Lea Seydoux
GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 KONUSU NEDİR?
Global çapta olay yaratacak terörist bir bomba saldırısına neden olmakla itham edilince IMF kapatılma noktasına gelir. Ethan Hunt ve arkadaşları, “Ghost Protocol” adı verdikleri yeni bir operasyon ile kimlik değiştirerek bu sefer kendi birimlerini temize çıkartmak için mücadele verecekler. Kimseden yardım almadan, kimseyle iletişimde olmadan. Bu en tehlikeli, en zor görev…
GÖREVİMİZ TEHLİKE 4 NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimler Mumbai, Prag, Moskova, Vancouver, Bangalore ve Dubai'de yapıldı. Ayrıca filmin açılışı olan Moskova'daki hapishaneden kaçış sahneleri, Prag yakınlarındaki eski bir hapishanede çekildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle