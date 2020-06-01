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Televizyon
Haber Giriş: 01.06.2020 - 14:50,Son Güncelleme:

Görevimiz Tatil filminin konusu ne? Görevimiz Tatil'in oyuncuları kimdir?

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Görevimiz Tatil filminin konusu ne? Görevimiz Tatil'in oyuncuları kimdir?
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Murat Şeker'in yönetmenliğini yaptığı bir aile komedisi olan Görevimiz Tatil'de; yıllardır tatile gitmemiş bir ailenin Ege'de bir köye doğru yola çıkışlarını ve bu yolculukta yaşadıkları maceraları konu ediniyor. Peki, Görevimiz Tatil'in oyuncuları kimdir?

Demet Akbağ, Zafer Algöz, Deniz Altan, Ali Keçeli, Hakan Bilgin, Özlem Türkad, Filiz Ahmet, Sarp Akkaya, Yılmaz Gruda ve Enis Arıkan'ın rol aldığı "Görevimiz Tatil" komedi meraklılarının ilgisini çeken bir film. 2018 yapımı filmin konusu ise özetle şöyle:

"Tipik bir ev kadını olan Türkan Mutlu (Demet Akbağ), eşi Sıtkı Mutlu (Zafer Algöz) ve 2 çocuğuyla yaşamaktadır. Sıradan hayatından bıkan Türkan'ın zorlamasıyla hep beraber bir aile terapistine giderler. Onun yönlendirmesiyle de bir karavana atlayıp Antalya'ya tatile gitmek üzere yola çıkarlar. Ancak Yavaşlar köyü yakınlarında bir kaza yapınca buradaki köylülere bir süre misafir olmaları gerekecektir."

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